Tutto Inter live - Ljajic: "Nessun dubbio quando mi hanno chiamato"

MARTEDI' 8 SETTEMBRE

LJAJIC: "HO SCELTO L'INTER SENZA DUBBI"

"Sono molto contento di essere all'Inter, è successo tutto nell'ultimo giorno di mercato. Ho parlato con Mancini, mi ha spiegato tutto e gli ho detto subito che non volevo neanche pensarci. Sicuramente è una cosa importante per me". Queste le prime parole di Adem Ljajic, nuovo giocatore dell'Inter, rilasciate al canale tematico nerazzurro, nel giorno delle visite mediche. "Adesso c'è il derby. Sicuramente è una partita molto importante - ha aggiunto Ljajic - non vedo l'ora di scendere in campo se il mister mi dà l'opportunità di giocare".

ICARDI RECUPERATO PER IL DERBY

La risonanza magnetica ha dato esito positivo e Mauro Icardi è tornato al allenarsi in gruppo. Nonostante le precauzioni del caso, l'attaccante argentino sarà in campo nel derby.

VISITE MEDICHE PER LJAJIC, POI SUBITO AD APPIANO

Visite per Adem Ljajic. L'ex ala della Roma, sbarcato a Milano nel primo pomeriggio, si è sottoposto ai rituali test medici dopo di che si è diretto ad Appiano per il primo allenamento in maglia nerazzurra. All'uscita dal centro Coni in cui ha svolto gli accertamenti nessuna dichiarazione ma solo un "Forza Inter" regalato ai tifosi presenti.

LE ULTIME DA APPIANO

PERISIC: "ORA IL DERBY, POI LA CHAMPIONS"

Ivan Perisic non vede l'ora di entrare a pieno nel mondo Inter. Dopo il primo contatto per visite e firme ha dovuto rispondere alla chiamata della nazionale, ma ora è pronto per iniziare la sua avventura nerazzurra. E domenica c'è una partita speciale: "Sto iniziando a capire quanto è importante la sfida contro il Milan. Faremo di tutto per batterli in una partita così speciale". L'esterno, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha anche fissato gli obiettivi: "La Champions conto di giocarla l'anno prossimo in nerazzurro. Scudetto? Giusto non porsi limiti, ma mi sembra sbagliato parlare di scudetto a inizio stagione. Questo non è il momento di fare proclami ma di lavorare duro".



LUNEDI' 7 SETTEMBRE

NAGATOMO TRA CESSIONE E RINNOVO

Da qui a gennaio, Roberto Mancini valuterà la posizione di Yuto Nagatomo. Il giapponese ha rifiutato tutte le offerte estive per giocarsi le sue chance in nerazzurro ma, se il tecnico non lo riterrà utile al progetto, forzerà per una sua cessione già a gennaio. In caso di prestazioni positive, la società potrebbe invece rinnovargli il contratto che scade a giugno.

BOLINGBROKE: "DERBY CON TANTI GOL: VINCIAMO"

Al termine dell'inaugurazione del nuovo San Siro Store, Michael Bolingbroke ha parlato ai microfoni di Inter Channle: "Speriamo di ottenere un buon risultato domenica nel derby, ovviamente vogliamo vincere. Spero di vedere tante reti e di vedere una nostra vittoria. So che ci sarà il tutto esaurito e questo sarà fantastico. Con 80mila persone ci faremo sentire".

IMPERTURBABILE KONDOGBIA: "DERBY? GARA DA TRE PUNTI"

Non sembra avvertire la pressione del derby Geoffrey Kondogbia: "Per me resta una gara da tre punti come le altre, anche se particolare. Spero solo sia una bella partita e che vada tutto per il meglio". Il centrocampista ex Monaco promette però di studiare in vista della stracittadina: "Non ho ancora visto i derby del passato ma magari lo farò in questi giorni. La rivalità fra Inter e Milan è sempre esistita e sempre esisterà, credo sia un bene per il calcio italiano".

VOLPI: "ICARDI STA RECUPERANDO, JOVETIC IN OTTIMO STATO"

Arrivano caute conferme sul recupero di Mauro Icardi: "La situazione dell'Inter in vista del derby è molto buona - ha detto il coordinatore medico dei nerazzurri, Piero Volpi - Abbiamo un solo giocatore in forse, Icardi, ma sta recuperando, vedremo se riusciremo a farlo giocare". A margine di un incontro a Palazzo Italia sull'alimentazione degli sportivi, Volpi ha poi sottolineato le ottime condizioni di Stevan Jovetic: "Fisicamente l'ho visto molto bene, è arrivato già ben allenato dal ritiro del City". Volpi ha poi allontanato i dubbi sulla fragilità del montenegrino: "Siamo molto soddisfatti del suo stato di forma, durante tutte le visite mediche che gli abbiamo fatto non ha presentato alcuno dei problemi di cui tanto si vociferava all'interno del mondo calcistico".



PALACIO, RINNOVO IN STAND-BY

Tra i giocatori che a giugno andranno in scadenza di contratto in casa nerazzurra c'è anche Rodrigo Palacio. FCInternews però riporta che non ci sarebbero al momento in agenda appuntamenti tra la società e l'attaccante per discutere il rinnovo. Probabile che entrambe le parti vogliano prendersi tempo per riflettere. Da valutare le intenzioni di Palacio, che non ha mai nascosto di voler concludere la carriera in patria.

MIRANDA: "MURILLO DIVENTERA' UNO DEI PIU' GRANDI"

Dopo la partita contro la Costa Rica giocata nel New Jersey, Joao Miranda, difensore dell'Inter e della Nazionale brasiliana, si è soffermato a parlare anche dei suoi compagni di squadra colombiani, Jeison Murillo e Fredy Guarin: "due giocatori che fanno davvero la differenza e con grande talento. Guarin ha una tecnica incredibile, mentre Murillo diventerà sicuramente uno dei migliori elementi nel suo ruolo".

JOVETIC: "VIVO UN MOMENTO MAGICO"

Ai microfoni della tv di stato montenegrina, Stevan Jovetic, protagonista dell'incontro vinto dal suo Montenegro contro il Liechtenstein, ha parlato della sua nazionale ma anche dell'Inter: "Penso che se martedì battiamo la Moldova e abbiamo fiducia in noi stessi, riusciremo a vincere anche le prossime due partite (contro Austria e Russia, ndr). Non c'è altra strada". Jovetic è finalmente tornato a giocare in Nazionale dopo tre mesi, merito anche dell'ottimo avvio di stagione con l'Inter: "A volte bruciavo dal desiderio, ma perché voglio sempre dare il massimo per il Montenegro. Sono riuscito a trasmettere alla Nazionale l'ottimo momento di forma che sto vivendo col club".

HANDANOVIC: RINNOVO PER LA CHAMPIONS

Il mercato ha convinto Samir Handanovic. Il portiere sloveno, perplesso a inizio estate sulla possibilità di rimanere all'Inter, ha deciso di sposare in toto il progetto nerazzurro, pronto a raggiungere la Champions sotto la guida di Mancini. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Handanovic è finalmente pront a rinnovare l'accordo col club che scade nel giugno 2016, prolungando il rapporto fino al 2019 con un adeguamento dell’ingaggio dai 2 milioni attuali a 2,5 milioni di euro con bonus a salire.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

JUAN JESUS: "POSSIAMO VINCERE LO SCUDETTO"

Dopo il presidente Thohir e il tecnico Mancini, anche Juan Jesus vede l'Inter tra le candidate allo scudetto. "L'importante e' vincere - spiega il difensore rispondendo su Facebook alle domande dai tifosi - l'Inter è un grande club e punta al massimo. Dobbiamo pensare sempre a far bene e se tutto andrà come vogliamo, avremo delle soddisfazioni e forse anche lo scudetto. Se vinciamo, mi faccio i capelli tutti blu e ci sto per una settimana". Il brasiliano è già carico per il derby: "Siamo tutti pronti per, vogliamo fare una grande partita". Con Miranda, Murillo e Telles, il posto da titolare dovrà sudarselo. "Avere concorrenza serve. Non ci sono problemi. Posso giocare sia come centrale che come terzino, non ho preferenze". Nella mente di Juan Jesus, poi, sembra esserci solo l'Inter nonostante l'interesse della Roma di questa estate: "Il mercato è finito, parliamo di cose nuove, ormai è passato. Sono qui, spero di rimanere tanto tempo. Ho un contratto lungo e voglio far bene all'Inter".

ICARDI-RECORD: CAPITANO A 22 ANNI IN UN DERBY

Il recupero procede spedito e in casa nerazzurra sono sicuri che Mauro Icardi, dopo lo stop con l'Atalanta, sarà in campo contro il Milan: il retto femorale destro è guarito anche se in vista di domenica si andrà coi piedi di piombo. Se tutto andrà bene, il 22enne argentino stabilirebbe un record: sarebbe il più giovane nerazzurro con la fascia di capitano a giocare un derby da 50 anni a questa parte. Per trovarne uno più giovane bisogna tornare agli anni '60, con Bruno Bolchi.

MANCINI PREPARA LA SORPRESA LJAJIC

Perisic, Telles, Melo: sono tanti i giocatori appena arrivati che potrebbero debuttare in un match così particolare come il derby. Ma, a sorpresa, anche Adem Ljajic stuzzica la fantasia di Roberto Mancini, il serbo (reduce dal gol in nazionale contro l'Armenia) è apparso in buone condizioni e sarebbe l'arma giusta per passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il tecnico nerazzurro è tentato di schierarlo come titolare con Jovetic e Perisic o usarlo come arma da usare a gara in corso: tutto sommato non un brutto dilemma...

UN DERBY DA 4 MILIONI

Inter-Milan di domenica 13 settembre sarà la partita di campionato col più alto incasso della storia: poco meno di 4 milioni di euro, ben al sopra dei 3 milioni e 324 milan euro del derby dello scorso novembre, che festeggiava il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Inter ed era Milan-Inter. Già venduti 65 mila biglietti.

MIRANDA STA BENE

Nessun problema fisico per Miranda: il difensore sarà regolarmente in campo questa sera nel match amichevole del Brasile contro il Costa Rica. Anche Perisic sta bene: l'allarme, seppure minimo, è rientrato.

