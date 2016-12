3 dicembre 2015 Tutto Inter live - Ljajic: "Il ko col Napoli può essere un vantaggio" Mancini spera di recuperare, almeno per la panchina, sia Santon sia Kondogbia. Perisic torna in gruppo, dopo lʼattacco febbrile

LJAJIC: "PERDERE A NAPOLI PUO' ESSERE UN VANTAGGIO"Adem Ljajic torna a parlare della sconfitta contro il Napoli e suona la carica in vista della prossima partita. "Aver perso paradossalmente può essere un vantaggio, alla luce di come abbiamo giocato - ha spiegato -. Può essere una forza in più e spero che la rabbia si veda già in campo contro il Genoa".

PERISIC TORNA IN GRUPPODopo aver smaltito l'attacco febbrile, Ivan Perisic è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, anche se contro il Genoa la sua presenza dall'inizio non è scontata. Si cerca di recuperare, almeno per la panchina, sia Santon sia Kondogbia.

IL BOCA INSISTE PER PALACIO A GENNAIONell'operazione che potrebbe portare Calleri all'Inter non entrerà, comunque vada, Rodrigo Palacio: secondo quando riporta FcInterNews, l'esterno argentino un obiettivo del Boca Juniors, ma la trattativa che lo riguarderebbe sarebbe qualcosa di assolutamente indipendente e slegata a quella per l'attaccante classe '93.

INFLUENZA PER PERISICSindrome influenzale per Ivan Perisic. L'attaccante croato non ha partecipato all'allenamento odierno. Non pare a rischio, comunque, la sua presenta contro il Genoa.



CALLERI: "L'INTER UN CLUB CHE MI PIACE PARECCHIO"Dopole parole del presidente del Boca Juniors Daniel Angelici ("Calleri sarà ceduto al 99% ad un fondo d'investimento inglese e poi andrà a giocare in Italia") e la notizia riportata in mattinata dal Clarin di un viaggio dell'attaccante in Italia per ottenere il passaporto comunitario, lo stesso Calleri ha parlato del suo futuro in una lunga intervista al sito soloboca.com, parlando di Champions e soprattutto di Inter: "Quando guardo la Champions League a volte sogno di essere lì in campo L'Inter? E' un club che me gusta bastante" con quel bastante che usato come avverbio significa parecchio. Dunque, un indizio piuttosto chiaro...

TRE GIOCATORI IN PARTENZA A GENNAIOLo ha spiegato lo stesso ds nerazzurro Ausilio: a gennaio l'Inter manderà a giocare almeno un paio di giocatori poco utilizzati. Si tratta di Gnoukouri e Manaj. Il primo era stato lanciato nella scorsa stagione da Mancini, ma l'arrivo di Melo lo ha completamente chiuso. Non mancheranno le richieste di presito, per lui, come anche per Rey Manaj, molto stimato dall'allenatore nerazzurro. Un terzo giocatore partirà quasi certamente: Montoya è in procinto di tornare al Barcellona. Non ha ancora giocato nemmeno un minuto e Ausilio è in contatto con la dirigenza blaugrana: probabile la fine con anticipo del prestito.