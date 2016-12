10 novembre 2015 Tutto Inter live - Ljajic: "Firmerei per vincere sempre 1-0" Il serbo: "Se si aspettano molto da me, allora vuol dire che valgo"

MARTEDI' 10 NOVEMBRE

LJAJIC: "FIRMEREI PER VINCERE SEMPRE 1-0"Nell'intervista rilasciata al quotidiani Blic, Adam Ljajic ha rivelato di non sentire il peso delle aspettative: "Se le persone si aspettano molto da me, significa che sono un giocatore che valgo". E sul momento dell'Inter: "Metterei la firma per poter vincere tutte le partite per 1-0, anche se mi auguro che l'Inter possa diventare più efficace nel corso della stagione. Credo che potremo diventare ancora più forti una volta che cominceremo a giocare meglio la palla".

LUNEDI' 9 NOVEMBRE

MANCINI, VIAGGIO A DOHA Roberto Mancini ha approfittato della sosta per le nazionali per volare a Doha, dove presenterà la tournée invernale alla quale parteciperà l'Inter (tra le amichevoli previste, anche quella col Psg). In Qatar, il tecnico interista ha incontrato Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, presidente della Federcalcio qatariota .@robymancio oggi a Doha ha incontrato Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, presidente della @QFA #FCIM pic.twitter.com/VuD0tf7Qfm — F.C. Internazionale (@Inter) 9 Novembre 2015

THOHIR INCONTRA MATTARELLAIncontro speciale per Erick Thohir, che ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Giacarta in Indonesia. I due hanno cenato insieme all'ambasciata italiana nel centro di Giacarta.