4 dicembre 2015 Tutto Inter live - Ljajic e Telles, il riscatto costa. Ranocchia-Benfica Costa 20 milioni il riscatto dei due giocatori arrivati in prestito oneroso

VENERDÌ 4 DICEMBRE

ARSENAL SU BROZOVICMarcelo Brozovic è un obiettivo dell'Arsenal. Secondo Calciomercato.com il centrocampista nerazzurro piacere molto a Wenger che sarebbe disposto a fare offerte cospicue già a gennaio. Difficilmente Mancini lo lascerà partire vista anche la giovane età del giocatore (classe '92). Gli inglesi attualmente offrono 15 milioni, l'Inter ne chiede 20, nei prossimi giorni ci saranno delle novità.

RANOCCHIA VERSO IL BENFICAFra le tante possibili destinazioni di Andrea Ranocchia, a gennaio o a giugno 2016 si vedrà, spunta anche la pista portoghese che porta al Benfica. Il club di Lisbona è alla ricerca di un difensore centrale e si è informato sulla disponibilità dell'Inter e del giocatore.

PERIN: "HANDANOVIC E' AL TOP"Mattia Perin domani si troverà di fronte un altro grande numero 1: il portiere dell'Inter Samir Handanovic. Il giovane nazionale italiano lo sa bene e definisce così il suo più esperto collega: "Samir si sta confermando uno dei portieri top d'Europa. Come carattere siamo due persone agli antipodi, lui è il ghiaccio e io sono il fuoco, ma è davvero molto forte". Poi sul match contro i nerazzurri: "Noi andremo lì per giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Davanti però hanno tanti giocatori che calciano bene, da Icardi a Guarin passando per Jovetic".

LJAJIC E TELLES: IL RISCATTO COSTA20 milioni per confermare i prestiti - già onerosi - di Ljajic e Telles. A fine stagione l'Inter dovrà valutare chi riscattare. Oltre a Jovetic e Miranda, il cui prestito è obbligato, i nerazzurri potrebbero dover scegliere tra uno tra il serbo e il brasiliano. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il riscatto di entrambi comporterebbe una spesa troppo elevata che potrebbe compromettere la sessione estiva di mercato. Il riscatto del terzino brasiliano è fissato a 8,5 milioni, quello del fantasista a 11,5.



ZANETTI: "IN ALTO FINO ALLA FINE"Il vicepresidente dell'Inter Zanetti è fiducioso sulla stagione nerazzurra. La parola scudetto non scompone l'ex capitano nerazzurro: "Mi auguro si possa restare in alto fino alla fine. Lunedì c'è stata una dimostrazione di consapevolezza delle nostre forze. Mancini sta facendo un grande lavoro, c'è un bell'ambiente e c'è grande spinta da parte dei nostri tifosi". Infine qualche consiglio a Icardi: "Momenti così possono capitare ad un attaccante. Mauro deve stare tranquillo, ha la fiducia di tutti in società e in squadra. Sono sicuro che tornerà a segnare con continuità e non smetterà più".

GIOVEDI' 3 DICEMBRE

LJAJIC: "PERDERE A NAPOLI PUO' ESSERE UN VANTAGGIO"Adem Ljajic torna a parlare della sconfitta contro il Napoli e suona la carica in vista della prossima partita. "Aver perso paradossalmente può essere un vantaggio, alla luce di come abbiamo giocato - ha spiegato -. Può essere una forza in più e spero che la rabbia si veda già in campo contro il Genoa".

PERISIC TORNA IN GRUPPODopo aver smaltito l'attacco febbrile, Ivan Perisic è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, anche se contro il Genoa la sua presenza dall'inizio non è scontata. Si cerca di recuperare, almeno per la panchina, sia Santon sia Kondogbia.

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE

IL BOCA INSISTE PER PALACIO A GENNAIONell'operazione che potrebbe portare Calleri all'Inter non entrerà, comunque vada, Rodrigo Palacio: secondo quando riporta FcInterNews, l'esterno argentino un obiettivo del Boca Juniors, ma la trattativa che lo riguarderebbe sarebbe qualcosa di assolutamente indipendente e slegata a quella per l'attaccante classe '93.