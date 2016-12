12 novembre 2015 Tutto Inter live - Lazio su Ranocchia: servono 6-7 milioni I biancocelesti cercano un centrale per puntellare la difesa: si discute di cifre e formule dellʼaffare

GIOVEDI' 12 NOVEMBRE

BIABIANY: "L'INTER E' LA MIA FAMIGLIA"Jonathan Biabiany torna nuovamente a parlare dell'Inter e lo fa con dichiarazioni al miele per società e allenatore: "Essere tornato a Milano per me è stato emozionante. Sono cresciuto in questo club e posso dire di essere tornato a casa. Sono molto contento. L'Inter è la mia famiglia. Il mister mi ha fatto esordire da giovane, gli sarò per sempre grato. Lo ringrazio perché ha puntato ancora su di me dopo il mio problema. Lui è nel mio cuore".

LAZIO SU RANOCCHIAIl futuro di Ranocchia potrebbe essere a Roma, sponda biancoceleste. Dopo il ko nel derby e l'operazione a De Vrij, la Lazio è infatti a caccia di un difensore per rinforzare la retroguardia e pare abbia messo gli occhi proprio sul centrale nerazzurro. Restano da superare però due ostacoli: stipendio elevato e formula dell'affare. L'inter lo vende solo a titolo definitivo, con una valutazione intorno ai 6-7 milioni, ma si potrebbe discutere sull'obbligo di riscatto.

NAGATOMO-PALACIO, RINNOVI IN ARRIVOIn casa Inter è tempo di rinnovi. E, a sorpresa, spuntano due nomi importanti: Palacio e Nagatomo. L'argentino è stato più volte accostato al Boca Juniors, ma El Trenza potrebbe chiudere la carriera in Italia. Nel dettaglio, i nerazzurri vorrebbero proporlgi un prolungam,ento di un anno più l'estensione per un'altra stagione. Discorso simile anche per quanto riguarda il giapponese, che sembra aver convinto Mancini. Anche per lui si parla di un prolungamento di anno più un anno.

MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

FASSONE SCOMMETTE SU MANCINIL'ex dg dell'Inter Marco Fassone parla dei nerazzurri a Tutto Convocati: "Da tifoso dell'Inter, firmerei per il terzo posto, poi nel calcio può succedere di tutto. E' una squadra costruita per andare in Champions, se la giocherà con le altre là davanti: Roma, Fiorentina e Napoli. Non è un caso il miglioramento dell'Inter in fase difensiva, le prime pedine inserite nel mercato sono state i 2 centrali. Quando fai tanti 1 a 0 giocando così così sono le stagioni che alla fine ti dicono bene, molti Scudetti vinti così. Molte telefonate di Mancini sono state importanti, il mister riesce a convincere i giocatori raccontando il progetto".

MARIO GOMEZ PRONTO A TORNARELa notizia arriva direttamente dalla Turchia: secondo quando riportato dal sito AMKSpor l'attaccante, di proprietà della Fiorentina, dopo la positiva esperienza nella Superlig potrebbe tornare in Italia. La squadra di Mancini, infatti, sta pensando a lui come vice Icardi o addirittura come sostituto di Palacio, probabilmente in partenza verso il Boca. L'Inter continuerà a seguirlo per poi portarlo in nerazzurro la prossima estate.

VAN DER WIEL NEL MIRINODopo averlo chiesto in estate, Roberto Mancini è tornato a far pressione sulla dirigenza per un terzino. L'allenatore dell'Inter vorrebbe un rinforzo per la fascia destra. Il nome è quello di Van der Wiel che è in scadenza a giugno e non trova spazio con continuità nel Psg, come scrive il Corriere dello Sport. L'affare a gennaio si può concretizzare, i nerazzurri sfrutteranno l'amichevole di fine anno a Doha per poterne parlare con i parigini.



LJAJIC: "FIRMEREI PER VINCERE SEMPRE 1-0"Nell'intervista rilasciata al quotidiani Blic, Adam Ljajic ha rivelato di non sentire il peso delle aspettative: "Se le persone si aspettano molto da me, significa che sono un giocatore che valgo". E sul momento dell'Inter: "Metterei la firma per poter vincere tutte le partite per 1-0, anche se mi auguro che l'Inter possa diventare più efficace nel corso della stagione. Credo che potremo diventare ancora più forti una volta che cominceremo a giocare meglio la palla".

LUNEDI' 9 NOVEMBRE