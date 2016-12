19 ottobre 2015 Tutto Inter live - Kondogbia accelera per ritrovare una maglia da titolare Intanto Jovetic ringrazia i tifosi: "Spettacolari contro la Juve"

MIRANDA: CHAMPIONS CON VISTA SULLO SCUDETTOAll'indomani del pareggio nel derby d'Italia contro la Juve, Miranda ha fatto il punto sugli obiettivi dei nerazzurri a GloboEsporte: "Il primo obiettivo è quello di qualificarsi per la prossima Champions League. Solo nelle fasi finali del campionato sapremo se saremo in grado di lottare per il titolo o per i primi tre posti".

FACCHETTI JR: "DE SCIGLIO L'EREDE DI MIO PADRE"Gianfelice Facchetti sceglie l'erede di suo padre, è Mattia De Sciglio. Così il figlio dell'ex bandiera nerazzurra all'Ansa: "È presto per dire se potrà diventare come mio padre, ma nelle modalità e per la compostezza dico De Sciglio, anche se gioca per il Milan...".

MANCINI: "TIFOSI SEMPLICEMENTE MERAVIGLIOSI"Anche Roberto Mancini è rimasto positivamente colpito dall'atteggiamento e dalla coreografia dei tifosi dell'Inter in occasione della gara contro la Juventus. Questo il tweet del tecnico nerazzurro: "Complimenti ai tifosi che ieri allo stadio ci hanno sostenuto e spinto per 90 minuti. Semplicemente meravigliosi!". Complimenti ai tifosi che ieri allo stadio ci hanno sostenuto e spinto per 90 minuti. Semplicemente meravigliosi! pic.twitter.com/rc2z0rER9R — Roberto Mancini (@robymancio) 19 Ottobre 2015

AUSILIO: "SU ALVAREZ LA FIFA CI DARA' RAGIONE"Il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato in conferenza stampa del caso Ricky Alvarez: "Le nostre difese sono chiare, scritte chiaramente in inglese, e crediamo di avere i diritti tutelati e rispettati in pieno. La situazione è molto semplice: c'era un prestito con un obbligo riscatto a favore del Sunderland in caso di salvezza. Loro invece si sono appigliati a delle giustificazioni che noi non riteniamo valide. Siamo sicuri che la Fifa alla fine ci darà ragione. Per quanto ci riguarda Ricardo Alvarez è stato ceduto al Sunderland".

JOVETIC RINGRAZIA I TIFOSI: "SPETTACOLARI" È finita 0-0... ma è uno spettacolo giocare in un San Siro così... Forza F.C. Internazionale Milano Posted by Stevan Jovetić on Monday, October 19, 2015

KONDOGBIA SPINGE PER TORNARE TITOLAREDopo il pareggio con la Juve, l'Inter è tornata subito al lavoro alla Pinetina in vista della gara di sabato sera alla Favorita di Palermo. Mercoledì, intanto, è in programma il trofeo Berlusconi contro il Milan a San Siro: i giocatori impegnati ieri sera si sono limitati al classico lavoro defaticante mentre gli altri hanno svolto esercizi di possesso palla con partitella. Kondogbia spinge per ritrovare subito una maglia da titolare.



MOURINHO: "I TIFOSI INTER E MORATTI SONO SPECIALI"José Mourinho, intervistato da Uefa.com, è tornato a parlare dell'Inter e della CHampions vinta a Madrid: "I tifosi nerazzurri sono speciali, il presidente (Moratti) è più che speciale. Era una vera famiglia e quella stagione vincemmo tutto. Contro il Bayern era la partita della vita per molti dei miei giocatori. Era l'ultima occasione per gente come Zanetti, Materazzi, Cordoba, Chivu e Maicon di vincere la Champions. Hanno giocato quella partita con questa mentalità. Non giocavamo in undici ma eravamo migliaia, migliaia e migliaia perché l'Inter aveva atteso a lungo quel momento. Il Bayern era un'ottima squadra ma tutto fu perfetto. Eravamo fiduciosi ed è stato il modo perfetto, per me, di lasciare quel club. Un club che io amo molto".

BILANCIO, ROSSO DIMEZZATOAveva ragione Thohir a dire che quella previsione, bilancio in rosso di 90 milioni, non era verità. Già, perché nel corso dell'Assemblea dei soci, l'Inter Fc ha comunicato che il passivo certificato dopo le rettifiche è di -45,3 milioni di euro. "Contano le cifre", ha detto il presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI TRA BILANCIO E MORATTIIl giorno dopo lo 0-0 con la Juve, l'Inter gioca una partita altrettanto importante. All'Hotel Gallia di Milano si tiene l'assemblea dei soci, chiamata ad approvare il bilanci al 30 giugno 2015. Sarà l'occasione per conosce a quanto ammonta il rosso, che viene dato attorno ai 90 milioni di euro nonostante Thohir dica sia inferiore. C'è grande attesa, comunque, per capire se le quote ancora in mano a Massimo Moratti, il 29,45%, siano davvero in vendita come fatto capire dallo stesso ex presidente. In questo caso, non è chiaro chi possa essere il compratore o se le azioni possano essere acquistate dallo stesso Thohir.

MEDEL-TWEET: "TIFOSI, GRAZIE DEL REGALO"Il centrocampista dell'Inter Gary Medel ha voluto ringraziare su Twitter i tifosi nerazzurri dopo la coreografia esposta prima della gara contro la Juventus: "Un bel regalo dalla nostra tifoseria. Forza Inter". Qué hermoso regalo de nuestra hinchada #ForzaInter !!! pic.twitter.com/gNLBk0v2la — Gary Medel (@MedelPitbull) 18 Ottobre 2015

JOVETIC: "UNA PARTITA COSI' CI DA' FIDUCIA"La miglior partita di Jovetic con l'Inter. Lo ha detto Roberto Mancini e lo pensa lo stesso montenegrino, intervistato da Inter Channel: "E' stata una bella partita, nel primo tempo abbiamo giocato molto bene. Io rientravo da un infortunio, molti dalla Nazionale e non era facile. La Juventus è una squadra forte, mi hanno anche un po' picchiato (ride, ndr) ma ormai sono abituato. Questa è stata la mia miglior partita all'Inter, mi mancava solo il gol. Peccato per quel tiro al volo. Oggi potevamo vincere, queste partite ci danno fiducia. Siamo secondi in classifica, ora bisogna tornare a vincere, tre partite sono troppe. Ora sto bene, devo solo migliorare".

PERISIC: "C'ERA IL RIGORE DI BONUCCI"Primo faccia a faccio con la Juve per Ivan Perisic: un pareggio con un grande rammarico, il tocco di mano di Bonucci che per il croato era da rigore: "Se l'arbitro ha giudicato involontario il tocco va bene, ma secondo me il rigore c'era. Nel primo tempo siamo stati noi migliori di loro, mentre nel secondo tempo hanno giocato meglio loro. Era una partita difficile. La mia condizione? Sto bene. Il ruolo? Io preferisco giocare sull'esterno, meglio sull'out sinistro. Ma non decido io, rispetto le decisioni del mister e mi adeguo. San Siro è stato emozionante, difficilmente mi scorderò l'atmosfera del prepartita".