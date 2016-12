11 ottobre 2015 Tutto Inter live - Jovetic: "Battere la Juve sarebbe un gran segnale" Il Boca Juniors vuole Palacio per gennaio. Pinetina: si riapre martedì

DOMENICA 11 OTTOBRE

MIRANDA CAPITANO DEL BRASILEForse capitano: Dunga ci sta pensando. In attesa della sfida fra il Brasile e il Venezuela, Miranda può ricevere una doppia promozione: in campo da titolare e, appunto, con una fascia da capitano che il ct intende conferirgli.

LA PINETINA RIAPRE MARTEDI'Pensieri e progetti e lavoro per Inter-Juve: si riparte martedì. Nell'attesa che arrivino i nazionali. La Pinetina riapre i battenti per gli allenamenti dei nerazzurri fra due giorni.

BOCA JUNIORS SU PALACIOCome riporta Fcinternews.it, il Boca Juniors starebbe pensando a Palacio già per gennaio. Il suo contratto con l'Inter è in scadenza il 30 giugno 2016 e al momento non si parla di rinnovo con il club di corso Vittorio Emanuele. Se il matrimonio non si farà già nella sessione invernale di mercato, questo affare si potrà concludere in estate.

JOVETIC: "BATTERE LA JUVE SAREBBE UN GRAN SEGNALE"Esserci a tutti i costi contro la Juventus. E' la missione di Jovetic, confidata a La Gazzetta dello Sport: "Battere la Juve sarebbe un gran segnale. Un segnale dei forti", ha spiegato al suo rientro a Milano. "Se ho mai segnato alla Juve al tempo della Fiorentina? Sì, uno, lo segnai allo Stadium. Sarà una bellissima gara, anche perché loro sono sempre la Juve", ha aggiunto il montenegrino che contro l'Austria non ha giocato. "Non fidatevi della Juve così in basso in classifica: resta forte, fortissima. Anche se ha infortunati? Anche. Anche se ha cambiato tanto? Mi ripeto: anche. Perché comunque e sempre ci sono giocatore bravi, di grande valore".

SABATO 10 OTTOBRE

JOVETIC TORNATO A MILANOBuone notizie per Roberto Mancini. Dopo il ko interno contro l'Austria, il Montenegro è aritmeticamente eliminato dalla corsa per un posto a Euro 2016. Per questo motivo la Federazione ha deciso di dare il via libera a Stevan Jovetic, che è quindi tornato a Milano per lavorare e tornare in forma in vista di Inter-Juventus del 18 ottobre.

L'ASTON VILLA VUOLE LJAJICL'Aston Villa sarrebe interessato per gennaio ad Adem Ljajic per provare a scalare la classifica. Il giocatore all'Inter sta trovando poco spazio e gli inglesi lo seguono già dall'estate.

LJAJIC: "MI SENTO BENISSIMO, VOGLIO GIOCARE"A La Gazzetta dello Sport Adem Ljajic ha parlato dopo il successo con la sua Nazionale in Albania: "Sto molto bene, fisicamente sto benissimo. Contro l'Albania è stata una vittoria importante per noi, perché era una serata speciale e piena di significati. Sono felice per me e per il mio Paese, ci tenevo parecchio. L'Inter? Spero abbiano guardato, che abbiano visto che cosa ho fatto. Se ripenso alla mia partita sì, sono contento di come ho giocato, ma ancor di più di quel che abbiamo fatto insieme, come squadra. Nell'Inter in quel ruolo siamo tanti e siamo tutti forti. Io spero di trovare più spazio, certo, perché posso fare meglio di così. E perché giocando si migliora. Candidatura per la Juve? Sicuramente. Anche se alla fine l'unica cosa che conta è che l'Inter vinca. Che la squadra faccia sempre buoni risultati. Dobbiamo giocare e preparare una partita alla volta poi si vedrà, la stagione è lunga. Senza dubbio, Roma, Juventus, Napoli e Fiorentina sono davvero forti. Ma anche noi lo siamo e miglioriamo ogni volta".

VENERDI' 9 OTTOBRE