8 ottobre 2015 Tutto Inter live - Il ritorno di Dodò: "Punto a una maglia da titolare". Ct Montenegro: "Difficile che Jovetic giochi" Lʼesterno brasiliano torna dopo lʼoperazione. Lʼattaccante verso lʼesclusione

GIOVEDI' 8 OTTOBRE

BRNOVIC (CT MONTENEGRO): "JOJO VUOLE GIOCARE MA..."Si va verso l'esclusione di Stevan Jovetic dal match del Montenegro contro l'Austria. Lo conferma il ct balcanico Brnovic, che ammette: "Jovetic vorrebbe giocare ma sarà molto difficile vederlo in campo e per noi sarà un grosso handicap. Sarà tutto più chiaro dopo l'allenamento di oggi".

TROFEO BERLUSCONI, SARA' DERBYSarà l'Inter l'avversaria dei rossoneri nell'edizione 2015 del Trofeo Luigi Berlusconi. La sfida si giocherà a San Siro mercoledì 21 ottobre, ore 18. Un derby giocato in un contesto particolare, ma non del tutto inedito: già nel 1992 fu una stracittadina a decidere la squadra vincitrice del trofeo, istituito l'anno precedente in ricordo del padre del patron milanista. La partita, esclusiva Mediaset, sarà trasmessa da Italia 1.

IL RITORNO DI DODO': "FINALMENTE, ORA INTER E BRASILE"Dopo l'operazione di marzo al ginocchio sinistro, Dodò è tornato ed è a disposizione di Mancini. "Ringrazio i medici, il mister, i compagni, tutti - ha detto l'esterno brasiliano - . Mi annoiavo ad allenarmi da solo, che difficile il primo mese! Spero di tornare presto titolare e di riconquistare il Brasile, siamo in tanti sulla fascia ma la concorrenza fa bene". Dodò ha poi parlato dell'Inter attuale: "Più forte dello scorso anno, più fisica, ci sono tante scelte anche davanti: possiamo giocarcela fino alla fine. Io e Telles siamo molto simili, attacchiamo bene ma dobbiamo migliorare difensivamente e l'Italia è il posto giusto per farlo". Così l'ex Roma su Mancini: "E' diretto e sincero, con lui tutti devono farsi trovare pronti anche se non giocano titolari". Ora si apre un nuovo capitolo: "Mi sento meglio di quando sono arrivato, sono motivato e voglio giocare, che siano 5 o 80 minuti. Non penso ad andare altrove, nè a gennaio nè a giugno".

FEGHOULI: "VOGLIO RESTARE A VALENCIA"Sofiane Feghouli parla dal ritiro dell'Algeria e allontana le voci di mercato: "Il mio contratto scade con il Valencia a fine anno, ma sto trattando con il club. Il mio desiderio è restare lì per tante altre stagioni".

TABU' MEAZZA CONTRO LA JUVENTUSLa testa di giocatori e tifosi interisti è alla sfida contro la Juventus appena dopo la sosta per le nazionali. La voglia di battere i bianconeri al Meazza resta tale ormai dal 2010 con San Siro che è diventato un tabù per l'Inter. Sono cinque le sfide senza successo dall'ultimo, il 16 aprile 2010, anno del Triplete. Da allora due pareggi (0-0 e 1-1) e tre sconfitte tutte per 1-2.

MANCINI VUOLE FEGHOULIIn casa Inter si pensa già al mercato. Mancini vorrebbe passare al suo 4-2-3-1 ma gli manca un esterno offensivo. Per questo avrebbe chiesto l'esterno franco-algerino del Valencia, Sofiane Feghouli approfittando delle difficoltà nel rinnovo contrattuale.

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE

HANDANOVIC, C'E' L'ACCORDO PER IL RINNOVOSamir Handanovic e l'Inter hanno di fatto trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Il portiere sloveno, in scadenza a giugno, prolungherà fino al 2019. Secondo TMW, manca solo l'ufficialità, che arriverà a gennaio, per questioni burocratiche e di bilancio.

GUARIN: "IMPORTANTE ESSERE AI PRIMI POSTI"Dal ritiro della nazionale colombiana, Fredy Guarin ha rilasciato un'intervista ad As Colombia in cui ha parlato anche del momento dell'Inter: "E' importante trovarci in alto in classifica. Mancini e la squadra mi danno tanto ed è fondamentale per la mia vita professionale".

L'AGENTE DI TELLES: "RISCATTO A FINE STAGIONE"Fernando Otto, agente del laterale dell'Inter Alex Telles, a calciomercato.it ha parlato del riscatto del suo assistito da parte dei nerazzurri: "Non è vero che stiamo già lavorando per il riscatto del cartellino. Nel corso di questo mese verrò a Milano e vedrò il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, ma non c'è nulla in questo momento. Posso dirvi però che l'Inter riscatterà sicuramente il cartellino di Alex Telles dal Galatasary a fine stagione".

JOVETIC A PARTE, DOMANI SI DECIDEIn casa Inter continuano a tenere banco le condizioni di Stevan Jovetic. Il montenegrino continua ad allenarsi a parte e rimane in dubbio per la gara di venerdì contro l'Austria. Domani il provino decisivo, ma Jo-Jo non sarà rischiato se non al 100%. Per la felicità dei nerazzurri...