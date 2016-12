27 ottobre 2015 Tutto Inter live - Icardi: "Quando i palloni mi arrivano faccio gol..." Lʼattaccante a Premium Sport: "In 10 partite me ne sono arrivati 4 e ne ho fatti 3, quindi mi sembra una buona media"





MARTEDI' 27 OTTOBRE

ICARDI: "QUANDO I PALLONI MI ARRIVANO FACCIO GOL..."Dopo la vittoria di Bologna, Mauro Icardi lancia qualche frecciatina: "Dovevamo vincere e la partita si è messa male, ma per fortuna questo gol ci ha dato la vittoria - ha detto ai Microfoni di Premium Sport - Nel primo tempo abbiamo giocato a ritmi bassi, mentre nel secondo tempo siamo entrati in campo con la giusta cattiveria e abbiamo dimostrato che anche in 10 siamo competitivi, anche se è sempre meglio giocare in 11. Il mio gol una risposta a chi diceva che ero in crisi? Quando mi arrivano i palloni io posso fare gol: in 10 partite me ne sono arrivati 4 e ne ho fatti 3, quindi mi sembra una buona media... Ora inviterò Ljajic a cena, mi ha fatto un bel assist".

HANDANOVIC: "MIRACOLO? SONO IN PORTA PER QUELLO"Oltre a Icardi, anche Samir Handanovic grande protagonista del match al Dall'Ara: "Una parata importantissima perché la partita era quasi finita, ma io sono in porta per quello" ha detto a Premium Sport lo sloveno, commentando il miracolo su Destro. Ancora Handanovic: "Abbiamo giocato il primo tempo sotto tono un po' come a Palermo nella prima mezzora, dobbiamo cambiare atteggiamento ma l'importante alla fine è vincere. Sabato prossimo ci aspetta una grande sfida contro la Roma". Infine, sulla questione rinnovo di contratto: "Non ci sono problemi, siamo d'accordo con la società".

LJAJIC: "MI MANCAVA GIOCARE"Se Icardi ha segnato, l'assist decisivo è firmato Ljajic che a Premium Sport ha parlato così della partita: "Ho sempre detto che a me piace di più fare assist che gol. Nel primo tempo abbiamo giocato sottotono, nell'intervallo ci siamo guardati in faccia e alla fine siamo riusciti a vincere". Contro il Bologna il calciatore serbo partiva da sinistra, un ruolo che gli sta bene: "Quello è un ruolo che ho già ricoperto e posso farlo, ma è il mister che decide, l'importante per me è giocare. Sono felice perché mi mancavano le partite". Infine, sulle speranze scudetto: "Spero di sì, abbiamo una grande squadra, un grande allenatore e una grande società".

THOHIR IN DUBBIONon è ancora certa la presenza del presidente Thohir, sabato sera a San Siro, per Inter-Roma. Il presidente deciderà domani, mercoledì, se partire per l'Italia.

RECOBA, CINEMA E POLITICAIl futuro di Alvaro Recoba secondo Recoba. Un tweet per annunciare che, salvo ripensamenti, il suo dopo-calcio sarà su due fronti. Il primo riguarda il cinema, finanzierà un film su Martin Palermo, grande cannoniere argentino. Poi medita di candidarsi alla presidenza del Nacional di Montevideo.

LIPPI: INTERISTA E LAZIALEMarcello Lippi ha raccontato che nel 1999, quando decise di dire sì a Massimo Moratti per la sua avventura all'Inter, durata 14 mesi fino a ottobre 2000, accettò la proposta nerazzurra dopo aver parlato col presidente della Lazio, Cragnotti, ed essere stato sul punto di andare a Roma.

MURILLO OUT, MEDEL O RANOCCHIA?Ancora una volta Mancini dovrà rinunciare alla coppia di centrali titolare: con l'espulsione rimediata da Murillo contro il Palermo, al fianco di Miranda contro il Bologna potrebbe giocare Medel, spesso preferito ai difensori di ruolo. Risolto il quartetto difensivo, i dubbi si spostano a centrocampo: in diffida e dunque a rischio per il match contro la Roma, Felipe Melo potrebbe essere risparmato al Dall'Ara, a quel punto davanti il ruolo di regista dovrebbe spettare a Kondogbia.

MALUMORE THOHIR, CON LA ROMA VUOLE ESSERCIErick Thohir farà l'impossibile per essere in tribuna contro la Roma. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il numero uno nerazzurro non ha digerito il primo tempo scialbo di Palermo: atteggiamento molle e scarsa determinazione in avvio di gara le pecche evidenziate dall'indonesiano. Analisi confermata dai numeri della sua Inter, mai in gol nella prima mezz'ora di gioco. Nel big match di sabato, il presidente si augura di rivedere la cattiveria messa in campo contro la Juve, cancellando i primi 45 minuti andati in onda al Barbera.