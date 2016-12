24 novembre 2015 Tutto Inter live - Icardi: "Messi il migliore. Io? Non invidio nessuno, forse solo Lewandowski" Maurito: "Nazionale? In Argentina non è facile, sono tanti gli attaccanti forti"

MARTEDI' 24 NOVEMBRE

MANCINI: "IMPORTANTE METTERE MINUTI NELLE GAMBE""Abbiamo provato a fare il nostro calcio, ma in una manifestazione così la cosa fondamentale è divertirsi e mettere minuti nelle gambe". Mancini commenta così la prestazione dell'Inter nel 'Trofeo San Nicola'. "E' stato importante soprattutto per chi, come Guarin, aveva giocato meno. Anche Palacio ha trovato minuti ed è un aspetto positivo - ha proseguito - Sinisa ha vinto il derby? Vedremo chi vincerà quello di ritorno in campionato...".

ICARDI: "E' DIFFICILE ESSERE IL MIGLIORE IN ARGENTINA" Mauro Icardi sta attraversando un ottimo momento con l'Inter ed ora che ha ripreso a segnare con continuità è pronto a conquistare tutto con i nerazzurri. Raggiunto ad Appiano Gentile da Goal.Com ha fatto il punto sulla situazione attaccanti in Argentina: "Ci sono tanti attaccanti forti in Sudamerica. Essere l'attaccante più forte è molto difficile, soprattutto in Argentina dove ce ne sono tantissimi di ottimo livello. Penso che il migliore di tutti sia Leo Messi, lo ammiro molto, però non invidio nessuno, non fa parte del mio carattere. Mi piacerebbe però fare come Lewandowski che ha segnato 5 gol in 10 minuti".

PUYOL: MANCINI MI VOLEVA COME VICEAi microfoni di El Pais, Carles Puyol ha fatto una rivelazione: "Ricevetti un'offerta sorprendente da Mancini, mi voleva come suo vice all'Inter. Mi sorprese, ma mi rese orgoglioso. Però avevo bisogno di tranquillità dopo aver smesso di giocare".

KLAASSEN E MERTENS PISTE CALDEIl ds dell'Inter Piero Ausilio è attivo sul mercato nonostante il primato della squadra nerazzurra. L'obiettivo numero uno è Dries Mertens, ma la pista resta complicata perché il Napoli non vuole cedere il belga. Nell'incontro con l'agente del giocatore, però, Ausilio ha parlato anche di Davy Klaassen, talento dell'Ajax, che costa circa 8 milioni di euro.

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

IL VALENCIA BLOCCA FEGHOULIL'Inter ha messo gli occhi su Sofiane Feghouli, ma l'allenatore del Valencia, Nuno Espirito Santo, ribadisce che il club vuole rinnovare il contratto del centrocampista. "L'idea è farlo restare qua, su questo sono d'accordo sia il club, sia il giocatore. Le parti sono al lavoro e spero che il tutto si concretizzi il prima possibile", ha detto.

PRAY FOR PARIS, LA DEDICA DI ICARDIUna fascia da capitano speciale per Mauro Icardi: il logo di "Pray for Paris" e il tricolore francese per omaggiare tutte le vittime dell'attentato terroristico di venerdì 13 novembre. In occasione di Inter-Frosinone, infatti, l'argentino ha voluto dare il suo sostegno anche ai compagni di squadra francesi, postando la foto della fascia su Twitter: "Dedicata a tutte le famiglie che stanno soffrendo a Parigi e in tutto il mondo per gli attacchi terroristici". #prayforparis Regalo para mi compañero Frances @Geo_Kondogbia pic.twitter.com/kkuvYPFHka — MauroIcardi (@MauroIcardi) 22 Novembre 2015



THOHIR: "MOURINHO? NOI ABBIAMO MANCINI"Prima del match col Frosinone Erick Thohir era stato intervistato da TV One: "Mourinho? Per i tifosi nerazzurri è The One. Ma abbiamo concordato un progetto con Mancini e lo consideriamo l'uomo giusto. Si è impegnato a ricostruire l'Inter nei prossimi 2-3 anni e penso che i risultati siano piuttosto soddisfacenti. Scudetto? È una corsa aperta". Poco dopo è arrivato il successo nerazzurro per 4-0 a San Siro.



EPICBROZO PER UN INTER DA PRIMATOEcco il tweet di squadra dopo il successo contro il Frosinone: tutti in posa per festeggiare. Tutti in stile #epicBrozo

Insieme si vince! E, come sempre, #epicBrozo! #ForzaInter #Amala pic.twitter.com/AiHCtU7dhd — F.C. Internazionale (@Inter) 22 Novembre 2015

MURILLO: "SCUDETTO? PIEDI PER TERRA"Primo gol in Italia per Jeison Murillo che festeggia ai microfoni di Mediaset Premium dopo il successo per 4-0 sul Frosinone: "Ringrazio Dio, non conta tanto il mio gol ma quanto fatto dalla squadra in vista della partita contro il Napoli. Scudetto? Bisogna mantenere i piedi per terra e continuare a giocare partita dopo partita". Intanto difesa ancora una volta imbattuta: "Handanovic ha i suoi meriti, noi dobbiamo restare concentrati fino alla fine. Higuain? L'ho incontrato con la Nazionale pochi giorni fa, spero in un match come quello di stasera con tanta concentrazione".