Tutto Inter live - Handanovic: "Lo scudetto? Non dobbiamo pesarci"

KONDOGBIA: "FELICE PER IL GOL"Geoffrey Kondogbia è stato decisivo nella partita contro il Torino: "E' una grossa soddisfazione aver segnato, fa sempre piacere per la fiducia della squadra e anche a livello personale. Mi sono tolto un peso. Abbiamo un buon gruppo, siamo solidi e lavoriamo molto bene sia in fase offensiva che in fase difensiva dove subiamo pochi gol. Scudetto? Troppo presto per parlarne, stiamo però dimostrando che possiamo meritarci di essere in vetta alla classifica. Ancora con Mancini non abbiamo ancora parlato della mia prestazione, ma ci sarà il modo".