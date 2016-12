Tutto Inter live - Handanovic: "Il rigore? Non l'ho toccato"

27 settembre 2015 Tutto Inter live - Handanovic: "Il rigore? Non lʼho toccato" Il portiere nerazzurro: "Dopo partite così bisogna resettare e ripartire"

DOMENICA 27 SETTEMBRE

HANDANOVIC: "IL RIGORE NON C'ERA"Samir Handanovic, protagonista negativo della serata nerazzurra, è pronto a voltare pagina e, ai microfoni di Premium Sport, spiega: "Dopo partita come queste c'è solo una cosa da fare: resettare e ripartire. Sono serate che capitano, ma noi dobbiamo continuare come abbiamo fatto fino a oggi e tornare a vincere subito. Il rigore? Per me non c'era: Kalinic va per terra prima che io lo tocchi".

ICARDI: "QUESTA GARA NON CANCELLA LE PRIME 5"Mauro Icardi commenta così la sconfitta contro la Fiorentina: "Siamo primi in classifica, non possiamo fare drammi per una partita che è nata male. Questa è una gara da dimenticare, vogliamo ripartire facendo come nei precedenti match - ha detto a Premium Sport - Oggi il rigore e il rosso ci hanno penalizzato. Sapevamo che la Fiorentina è una grande squadra. Questa partita non cancella cosa abbiamo fatto nelle prime cinque gare. Vediamo a fine anno dove saremo".

MELO: "CON ME E MEDEL L'INTER MORDE DI PIU'"Lunga intervista concessa da Felipe Melo a Globoesporte. Ecco l'estratto principale: "Io mordo abbastanza, e insieme a Medel ora siamo in due a mordere. Ci impegniamo nel fare il nostro lavoro, che è quello di mordere lì in mezzo, fare lavoro oscuro e dare la palla a quelli che i gol li sanno fare come Jovetic, Icardi, Perisic. Il mio lavoro è quello di rubare palla, roba che non vedrete mai fare a Lionel Messi o Neymar. Il calcio è contatto, l'ho già detto: se non ti piace questa cosa vai a giocare a tennis. Io non entro mai su un giocatore per farlo stare fuori sei-sette mesi; in Argentina abbiamo visto come un giocatore abbia commesso un'entrata che costringerà un ragazzo dell'Argentinos Juniors a rimanere fuori a lungo. Con me questa cosa non è mai successa. Do sempre tutto per il club che mi permette di mettere il pane sulla tavola, lotto su ogni pallone e provo a coinvolgere anche i miei compagni. Quando vedo un mio compagno che lotta, sale per attaccare, scende per difendere, finisco con l'aiutarlo. Mancini? Lui conosce bene le mie qualità. La gente parla molto di Melo il guerriero, di Felipe che lotta, ma chi capisce di calcio sa che anche io ho le mie qualità".

DS GALA: "BONUS PER MELO-TELLES SE L'INTER VA IN CHAMPIONS"Cenk Ergun, direttore sportivo del Galatasaray, ha parlato di Felipe Melo e Alex Telles, i due giocatori volati all'Inter nell'ultimo giorno di mercato, svelando possibili novità a fine stagione: "Telles è un nostro giocatore, quindi dovrebbe tornare qui a fine anno. Però può anche rimanere all'Inter. Negli accordi raggiunti per lui e per Felipe Melo sono previsti pagamenti aggiuntivi in caso di qualificazione in Champions League dei nerazzurri. Quindi se giocheranno al meglio ci farà piacere perché arriveranno benefici anche per noi. E le loro prestazioni sin qui ci sono piaciute".

SABATO 26 SETTEMBRE

D'AMBROSIO, 4 GIORNI DI RIPOSO Trauma distorsivo cervicale per @ddambrosio in seguito all'incidente stradale di ieri sera. 3-4 giorni di riposo #FCIM — F.C. Internazionale (@Inter) 26 Settembre 2015

INCIDENTE PER D'AMBROSIO SENZA CONSEGUENZE: "STO BENE" Per fortuna solo spavento per Danilo D'Ambrosio, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri mentre tornava a casa dopo l'allenamento ad Appiano Gentile. Il laterale nerazzurro, che salterà la sfida contro la Fiorentina, verrà tenuto sotto controllo e sui social ha voluto tranquillizzare tutti: "Sto bene, solo lesioni lievi e un grande spavento. Grazie per l'affetto". pic.twitter.com/Du2C1DBaF4 — Danilo D'Ambrosio (@ddambrosio) 26 Settembre 2015

IN CURVA NORD COREOGRAFIA DIPINTA DAI BAMBINICoreografia speciale della Curva Nord in occasione di Inter-Fiorentina: sarà disegnata e colorata da un centinaio di bambini. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', riproporrà un pezzo di una frase dell'inno nerazzurro dei Camaleonti. I lavori sono cominciati a giugno, in occasione della festa della Nord a San Siro.

GUARIN: "IL PRESIDENTE MI HA CHIESTO LO SCUDETTO"Questa sera, Fredy Guarin ha presentato il suo nuovo sito ufficiale. Tanti gli ospiti presenti, da Mancini a Icardi fino ai milanisti Bacca e Zapata. Il colombiano ha anche parlato del momento positivo vissuto l'Inter: "Thohir mi ha fatto i complimenti per il sito e mi ha detto che vuole vincere lo scudetto. Come sempre parlerà il campo. Tutti possono dire che non giochiamo bene, ma comunque vinciamo. Lo scorso anno giocavamo bene ma non arrivavano i risultati. Comunque sarebbe bello fare le due cose, vincere e giocare bene".

THOHIR A SAN SIRO DOMENICA. STASERA CENA CON MORATTIE dopo la visita alla Pinetina, Erick Thohir ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta a rinviare i suoi impegni a Giacarta, per il fine settimana, e dunque a restare a Milano per poter assistere a Inter-Fiorentina, domenica sera. Un cambio di programma che la dice lunga sul momento interista e sulla passione che si è risvegliata attorno e dentro la squadra. Gli affari indonesiani possono aspettare. L'affare-Inter in cima al calcio italiano vale questo. E ben altro. La giornata di oggi di Thohir si è chiusa a cena con Moratti.



LA FOTO COL PRESIDENTEDue ore alla Pinetina, il saluto alla squadra e poi la foto ufficiale di tutta l'Inter col presidente (sarà pubblicata fra un paio di settimane). Erick Thohir ha concluso il suo pomeriggio nel ritiro nerazzurro di Appiano Gentile ed è tornato a Milano, intorno alle 18, per concludere i suoi impegni.

THOHIR CERCA DI... RESTAREFinito il CdA, per Thohir pranzo e visita alla Pinetina. Poi, le pratiche da sbrigare e pronto per il ritorno a Giacarta. Dunque, niente Inter-Fiorentina. Ma a quanto pare, la rinuncia a San Siro per la partita del vertice di campionato, al presidente pare eccessiva. Tant'è che dicono stia facendo di tutto per spostare i suoi impegni indonesiani per non mancare domenica sera. Ci mancherebbe!