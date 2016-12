7 ottobre 2015 Tutto Inter live - Handanovic, è fatta per il rinnovo fino al 2019 Lʼaccordo sarà ufficiale a gennaio per ragioni burocratiche

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE

HANDANOVIC, C'E' L'ACCORDO PER IL RINNOVOSamir Handanovic e l'Inter hanno di fatto trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Il portiere sloveno, in scadenza a giugno, prolungherà fino al 2019. Secondo TMW, manca solo l'ufficialità, che arriverà a gennaio, per questioni burocratiche e di bilancio.

GUARIN: "IMPORTANTE ESSERE AI PRIMI POSTI"Dal ritiro della nazionale colombiana, Fredy Guarin ha rilasciato un'intervista ad As Colombia in cui ha parlato anche del momento dell'Inter: "E' importante trovarci in alto in classifica. Mancini e la squadra mi danno tanto ed è fondamentale per la mia vita professionale".

L'AGENTE DI TELLES: "RISCATTO A FINE STAGIONE"Fernando Otto, agente del laterale dell'Inter Alex Telles, a calciomercato.it ha parlato del riscatto del suo assistito da parte dei nerazzurri: "Non è vero che stiamo già lavorando per il riscatto del cartellino. Nel corso di questo mese verrò a Milano e vedrò il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, ma non c'è nulla in questo momento. Posso dirvi però che l'Inter riscatterà sicuramente il cartellino di Alex Telles dal Galatasary a fine stagione".

JOVETIC A PARTE, DOMANI SI DECIDEIn casa Inter continuano a tenere banco le condizioni di Stevan Jovetic. Il montenegrino continua ad allenarsi a parte e rimane in dubbio per la gara di venerdì contro l'Austria. Domani il provino decisivo, ma Jo-Jo non sarà rischiato se non al 100%. Per la felicità dei nerazzurri...

JONATHAN: "INTER, GRAZIE DI TUTTO"In un'intervista a Fox Sports Brasile, Jonathan ha parlato della sua esperieza in nerazzurro: "Devo solo dire 'grazie' a tutti per questi anni. All'inizio non è stato facile, ma dopo è andata meglio. Sono entrato nel cuore della maggior parte dei tifosi, anche se purtroppo non siamo riusciti a vincere. Tutto, però, è stato bello. Avevo il sogno di giocare in un top club europeo e con l'Inter l'ho realizzato. Auguro alla società di vincere tutto e colgo l'occasione di salutare tutti i tifosi interisti. Li ringrazierò per sempre".

MARTEDI' 6 OTTOBRE

KOVACIC AL VELENO: "FELICE DI ESSERE ANDATO VIA. E CON MANCINI..."Mateo Kovacic si è calato appieno nella sua nuova avventura al Real Madrid e cancella il suo passato all'Inter, tirando qualche frecciata a Mancini. "E' stato un onore giocare nell'Inter, ma il Real è senza dubbio di un livello più alto - ha detto a Sportske Novosti - Con lui non c'era rapporto, non sono sicuro che lui mi volesse in squadra. Comunque sono stato felice di partire, perchè non so lì come sarebbe andata a finire". Il feeling con Mancini non è mai scattato ed è chiaro dalle parole al veleno di Kovacic. "Non sono sicuro che lui mi volesse in squadra - ha spiegato il centrocampista croato -. Non so cosa abbia pensato quando sono andato via. Quando ho lasciato l'Inter mi ha detto che gli dispiaceva, ma onestamente mentre ero in rosa questo non l'ho mai percepito".

VOLPI: "JOVETIC STA BENE, INTER SERENA""Jovetic sta bene e la società è serena". Parole del medico sociale dell'Inter Piero Volpi a Telelombardia.

AG. TELLES: "ALEX SARA' RISCATTATO A GIUGNO"Secondo i media turchi l'Inter starebbe trattando con il Galatasaray per chiudere già a gennaio l'acquisto di Telles. L'accordo firmato in estate prevede un diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni, i nerazzurri vorrebbero accelerare le operazioni per ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. Ma l'agente del terzino, Fernando Otto, ribatte in esclusiva a Calciomercato.it: "Non è vero che in questo momento stiamo lavorando al riscatto, ma posso dire che sicuramente a fine stagione Alex Telles sarà un giocatore dell'Inter a titolo definitivo".

KONDO, COME GUARIREGeoffrey Kondogbia è un problema da risolvere. Con calma, aspettando il campione. E' giovane, Mancini dice che nel centrocampo a tre deve capire i meccanismi, un problema alla caviglia rimediato a Marassi l'ha frenato. E la scelta di Deschamps di non convocarlo lo ha amareggiato, ma è un bene che sia andata così. Perché da domani Kondo avrà modi di lavorare, guarire e migliorare. Come Mancini chiede e si aspetta.