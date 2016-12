18 novembre 2015 Tutto Inter live - Handanovic: "Con la nazionale slovena ho chiuso" Il portiere annuncia lʼaddio alla nazionale dopo la mancata qualificazione agli Europei

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE

SANTON, EMATOMA TENDINE D'ACHILLE: RECUPERO DA VALUTAREEcografia questa mattina per Davide Santon presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano. L'esame ha evidenziato un piccolo ematoma post-contusivo al tendine d'achille destro da valutare nei prossimi giorni. Resta fortemente in dubbio, quindi, la presenza del classe '91 nel posticipo di domenica contro il Frosinone.

HANDANOVIC: "ADDIO ALLA NAZIONALE"La delusione per l'eliminazione dagli Europei è tanta. Così Samir Handanovic, al termine della partita di ritorno del playoff per Euro 2016 pareggiata per 1-1 contro l'Ucraina che ha decretato l'eliminazione della Slovenia, ha detto: "Posso solo dire che ho finito con la Nazionale". Dichiarazione dettata dalla troppa amarezza o decisione definitiva? Solo il tempo lo dirà.

MARTEDI' 17 NOVEMBRE

SANTON, RISENTIMENTO AL TENDINE D'ACHILLELieve risentimento al tendine d'Achille della gamba destra per Davide Santon. Il terzino ha dovuto interrompere l'allenamento in preparazione alla sfida di domenica sera che vedrà i nerazzurri affrontare il Frosinone a San Siro. Improbabile, dunque il suo utilizzo. Mancini negli ultimi incontri gli aveva comunque preferito D'Ambrosio. Potrebbe esserci spazio anche per Montoya, che per ora non ha disputato nemmeno un minuto nelle competizioni ufficiali.

AUSILIO E STANKOVIC VISIONANO GRUJIC E PJACAL'Inter va in missione sui Balcani, con Piero Ausilio e Dejan Stankovic, per seguire le gare di Under 21 Slovenia-Serbia e Croazia-Spagna. in orbita nerazzurra ci sono, da tempo ormai, Marko Grujic (classe 1996) e il croato Marko Pjaca (1995). Il primo gioca nella Stella Rossa; il secondo, croato, nella Dinamo Zagabria. Il suo valore si aggira sui 7 milioni di euro. Interessano anche due classe 1997: Nikola Vlasic dell'Hajduk Spalato e Ante Coric della Dinamo Zagabria.

LUNEDI' 16 NOVEMBRE

IN POLE PER FEGHOULISofiane Feghouli, centrocampista algerino del Valencia in scadenza a giugno 2016, fa gola a mezza Europa. In fila c'è anche l'Inter che, secondo deportevalenciano.com, sarebbe in pole position perché disposta a portarlo a Milano già a gennaio. Occhio alla concorrenza del Chelsea.