Tutto Inter live - Florenzi, maglia a Zanetti. Thohir domani a Milano

THOHIR DOMANI A MILANOErick Thohir è atteso domani a Milano. Sarà una visita lampo per il presidente dell'Inter, che, in arrivo dagli Stati Uniti, farà scalo in Italia prima di tornare in Indonesia martedì mattina. Agenda fitta di impegni per Thohir tra albergo e sede del club: previste riunioni con i dirigenti nerazzurri, ma non incontrerà la squadra perché Mancini ha concesso una giornata di riposo ai giocatori.

FLORENZI, MAGLIA A ZANETTIAl termine di Inter-Roma, Alessandro Florenzi ha regalato la sua maglia, con tanto di dedica, a Javier Zanetti. Il vice presidente nerazzurro ha ringraziato il romanista su Facebook che ha risposto: "E' stato un grande onore. Sei l'esempio del calcio vero, oltre ogni bandiera. Questa maglia per te è simbolo di grande stima, e conta su di me se lo vorrai per altre maglie per la tua Fondazione PUPI . Ci vediamo a Roma per la partita di ritorno... con un risultato diverso! Un abbraccio"

ICARDI: "BRAVI RAGAZZI" Bravi Ragazzi, una bella vittoria pic.twitter.com/ciFUNOKM15 — MauroIcardi (@MauroIcardi) 31 Ottobre 2015

MEDEL: "VITTORIA IMPORTANTE"E' Gary Medel il goleador che non ti aspetti e che decide la sfida contro la Roma che vale la vetta della classifica all'Inter. "Sono molto contento per il gol e la vittoria, sapevamo che era un partita importante che ci avrebbe consentito il sorpasso. Sono felice per i tifosi e i miei compagni. Icardi fuori? Ci sono altri giocatori, la cosa più importante è la squadra", ha detto a Premium Sport.

STRISCIONE PER VALE ROSSILa Curva Nord dell'Inter incita Valentino Rossi in vista della gara finale del Motomondiale. "Solo gli interisti son capaci di imprese straordinarie... Forza Valentino facci sognare!!!", hanno scritto gli ultrà nerazzurri su uno striscione esposto durante la partita contro la Roma.

AUSILIO: "ESCLUSIONE ICARDI? NON PER BOLOGNA"Sull'esclusione di Icardi dal big match con la Roma "non c'entrano nulla assolutamente" le dichiarazioni di Bologna, dove l'attaccante dell'Inter si era lamentato di ricevere pochi palloni. Lo ha chiarito il ds nerazzurro Piero Ausilio a Sport Mediaset: "Mauro poteva esprimersi meglio ma è una scelta tecnica, fatta in assoluta serenità. Abbiamo costruito una squadra con tanti bravi giocatori, Icardi è uno di questi ma come i tre in campo, Ljajic, Jovetic e Perisic. E in panchina abbiamo gente come Biabiany e Palacio, c'e' tanta qualità". E ancora: "Mauro saprà farsi trovare pronto se sarà necessario. Dalla prossima gara vediamo, nessun problema. Questa è una settimana un po' particolare, con una rosa di 25-26 giocatori non è giusto parlare di titolari o riserve".

THOHIR PRESIDENTE DEL COMITATO OLIMPICO INDONESIANOErick Thohir è stato nominato presidente del Comitato Olimpico Indonesiano. Nelle elezioni che si sono tenute a Giacarta, il presidente dell'Inter ha ottenuto 59 voti contro i 46 del suo principale avversario, E.F. Hamidy. Resterà in carica fino al 2019. Congratulazioni a Erick #Thohir, eletto presidente del Comitato Olimpico Indonesiano #FCIM — F.C. Internazionale (@Inter) 31 Ottobre 2015

OCCHI SU VIDA PER GENNAIOL'Inter vorrebbe rinforzare la difesa e i nerazzurri per gennaio hanno messo gli occhi su Domogoj Vida, centrale della Dinamo Kiev. Pronti 5 milioni di euro.