7 dicembre 2015 Tutto Inter live - Felipe Melo recupera. In settimana vertice di mercato per Rabiot Il brasiliano sta bene. Ausilio segue il centrocampista francese

LUNEDI' 7 DICEMBRE

FELIPE MELO: "GRAZIE A TUTTI, STO BENE"Dopo il brutto colpo alla testa ricevuto da Medel nel match contro il Genoa Felipe Melo tranquillizza tutti sulle sue condizioni e lo fa ironicamente tramite la sua pagina Facebook: "Tutto a posto ragazzi, fin da bambino mi dicevano che ho la testa dura. Grazue a tutti per i messaggi che mi avete inviato, sono già pronto e concentrato per la prossima partita".

IN SETTIMANA VERTICE DI MERCATOCome riporta Tuttosport, è previsto in settimana un vertice di mercato. Il direttore sportivo nerazzurro, Ausilio, sta pensando a Rabiot. Il giocatore trova poco spazio al Psg e vorrebbe provare un'esperienza all'estero. I rapporti tra Erick Thohir e Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club parigino, sono ottimi e il 30 dicembre a Doha è in programma l'amichevole tra Inter e Psg. Non è escluso che in questo vertice di mercato tutto a tinte nerazzurro non si possa parlare di Pirlo e Ben Arfa.

KONDOGBIA PUNTA L'UDINESEL'obiettivo di Kondogbia è quello di rientrare per la gara di sabato sera in casa dell'Udinese. Il centrocampista francese continua ad allenarsi per recuperare dal fastidio muscolare. Un po' più complicata la situazione di Santon, che sta tentando il recupero da due settimane per un risentimento alla giunzione mio-tendinea dell'achilleo destro.

REAL MADRID SU MURILLOIl Real Madrid piomba su Jeison Murillo. Secondo Don Balón, Florentino Perez vuole il difensore colombiano dell'Inter. Pronti 35 milioni di euro per convincere Erick Thohir a cederlo.

DOMENICA 6 DICEMBRE