6 dicembre 2015 Tutto Inter live - Felipe Melo dimesso: sta bene. Due giorni di riposo per la squadra Il brasiliano ha passato la notte in ospedale a scopo precauzionale dopo lo scontro con Medel

DOMENICA 6 DICEMBRE

SI RICOMINCIA MARTEDI'Dopo la vittoria di ieri contro il Genoa, Roberto Mancini ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Gli allenamenti, quindi, riprenderanno regolarmente martedì. I nerazzurri saranno in campo per preparare la prossima partita di campionato in programma per sabato sera, al Friuli, contro l'Udinese.

MELO DIMESSO: STA BENEDopo aver passato la notte in ospedale a scopo precauzionale, Felipe Melo è stato dimesso e sta bene. Il brasiliano era stato costretto ad uscire dal terreno di gioco al 45' dopo essersi scontrato testa a testa con Medel. I medici dell'Inter avevano accompagnato il brasiliano in ospedale per accertamente, dopo i giramenti di testa e una piccola amnesia: la tac ha dato esito negativo. Oggi, in mattinata, Melo è tornato a casa.



SABATO 5 DICEMBRE

LJAJIC: "SPERO CHE A ROMA SI MANGINO LE MANI"Frecciata di Adem Ljajic alla Roma dopo il successo sul Genoa. "Abbiamo dato il massimo perché sapevamo che era una partita difficile, ma siamo riusciti a ritornare alla vittoria e siamo contenti. A me non piace parlare degli arbitri, ma non mi sembra normale che ogni due o tre settimane giochiamo con un uomo in meno, però ci siamo abituati. Il mio riscatto? Io cerco di dare sempre il massimo per la squadra. Spero che qualcuno a Roma si stia mangiando le mani", ha detto a Premium Sport.

MELO ALL'HUMANITAS DI ROZZANO PER UNA TACDopo lo scontro fortuito con Medel, Felipe Melo è stato acocmpagnato dal dottor Piero Volpi alla clinica Humanitas di Rozzano per una Tac di controlllo precauzionale, che ha dato esito negativo. Per il brasiliano lieve trauma cranico e qualche ora in osservazione.



ZANETTI: "SOGNIAMO QUALCOSA DI IMPORTANTE"Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti dichiara: “Altra panchina per Icardi? L'ho già detto, Mauro deve stare tranquillo e aspettare il suo momento. Tornerà presto al gol e tutti saremo contenti. Mancini vuole che anche gli attaccanti si sacrifichino, il suo ragionamento è giusto. La sfida col Napoli, nonostante il risultato negativo, ci ha dato grande consapevolezza della nostra forza. Vogliamo lottare fino alla fine per questo grande traguardo, la partita col Napoli potrebbe essere la svolta della stagione: col supporto della società possiamo sognare qualcosa di importante. Il mercato? Se ci saranno le opportunità, di comune accordo con Ausilio e Mancini, ci faremo un pensiero".

DALL'ARGENTINA: "PALACIO E MEDEL HANNO GIA' RINNOVATO"José Baraldi è uno dei candidati alla presidenza del Boca Juniors e, parlando del futuro del club, ha dato indicazioni preziosi anche in chiave Inter: "Vogliamo riportare a casa gente come Burdisso e Rojo mentre è impossibile per quanto riguarda Rodrigo Palacio e Medel: entrambi hanno rinnovato col club nerazzurro. Inoltre, se sarò eletto, blinderò Calleri: non lo venderei di certo".

AGENTE CALLERI: "IL PALERMO? NULLA CON LORO"C'è l'ombra del Palermo su Jonathan Calleri, come ha confermato Maurizio Zamparini a Sportmediaset.it. Ma il padre agente, Guillermo Calleri, ha parlato a Calciomercato.it: "A oggi non mi risulta nulla sul Palermo, se ne parlò la scorsa estate. Diciamo che è uno dei due club più decisi e interessati con i quali stiamo parlando. È una squadra che ci piace molto. L'altro è un club inglese".