14 ottobre 2015 Tutto Inter live - Felipe Melo a parte solo a fine allenamento: non desta preoccupazione Thohir sarà in tribuna domenica sera a San Siro. Manaj si scusa per lʼattacco al ct De Biasi

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE

FELIPE MELO, ALLARME RIENTRATOAllarme rientrato per Felipe Melo. Il brasiliano ha effettuato doppio allenamento come tutto il resto della squadra, lavorando a parte solo nell'ultima frazione della seduta pomeridiana. Le sue condizioni non destano preoccupazione e dunque sarà regolarmente a disposizione di Mancini



DE BIASI: "SEMPLICE INCOMPRENSIONE, PER REY PORTE APERTE"Anche Gianni De Biasi spegne la polemica sul caso Manaj. In un'intervista a FcInternews, il tecnico dell'Albania ha spiegato: "Credo che il ragazzo abbia capito male quanto gli hanno riferito. Mi ha mandato un solo messaggio, ma è positivo perché vuol dire che ci tiene. Le scuse mi fanno piacere perché dimostrano maturità da parte sua, ma non ce n'era bisogno. La sua presenza all'Europeo dipenderà dal campo, ma per lui le porte sono aperte".

MANAJ: "CHIEDO SCUSA A DE BIASI"Intervistato da Inter Channel, Rey Manaj si è scusato con il ct dell'Albania Gianni De Biasi per il suo post accusatorio su Facebook (poi rimosso): "Non ho verificato quanto mi è stato riferito, sono giovane e a volte sono impulsivo. Ho capito di aver sbagliato, telefonerò personalmente al mister per scusarmi con lui. E' stato un malinteso con media e giornalisti, non ripeterò più questi errori e spero che questa vicenda si chiuda in fretta".

VERSO LA SFIDA D'ITALIAJovetic c'è e sarà in campo dal primo minuto. Con Jo-Jo l'Inter ha sempre vinto. Dunque... Il resto della formazione è nella testa di Mancini, ma ci sono alcune novità di cui tener conto. Per esempio la voglia di mettere Juan Jesus a sinistra, in difesa, per ricompattare il modulo a quattro con Santon, Miranda e Murillo. E a centrocampo, ci può essere la rinuncia a Kondogbia, visto che Medel (se sta bene) riprende il suo posto. Perisic, per chiude, è in gran forma.

THOHIR VUOLE UN REGALOErick Thohir, da quando è presidente dell'Inter (novembre 2013), non ha mai vinto contro la Juventus: un pareggio e due sconfitte. Il magnate indonesiano vorrebbe un regalo speciale dalla sua squadra dopo i tanti investimenti fatti questa estate. Domenica sera sarà in tribuna e ha chiesto a Roberto Mancini una vittoria.

FARI PUNTATI SU JESE' RODRIGUEZL'Inter punta José Rodriguez, esterno di attacco classe 1993 del Real Madrid. Il giocatore piace a Piero Ausilio e Roberto Mancini. Le Merengues, dopo aver perso Morata, non vorrebbero perdere un altro gioiello. Si può fare con un prestito o con una cessione con la cosidetta recompra: il diritto di tesserare di nuovo l'atleta, dopo la cessione, a fronte del pagamento di un corrispettivo pattuito al momento dell'affare.

SI SEGUE MANDRAGORAL'Inter è sempre stata attenta ai nuovi talenti del nostro calcio. Così i nerazzurri hanno messo gli occhi su Mandragora, centrocampista classe 1997 del Pescara (in prestito dal Genoa) e dell'Under 21.

MARTEDI' 13 OTTOBRE

JOVETIC SI ALLENA IN GRUPPO: CON LA JUVE CI SARA'Buone notizie per Mancini: Stevan Jovetic è tornato ad allenarsi con i compagni dopo due giorni di terapie e lavoro differenziato. Il montenegrino aveva saltato le due gare con la sua Nazionale. Jovetic ha svolto quasi interamente la seduta odierna con la squadra, saltando per precauzione solo le partitelle finali. Al tecnico nerazzurro non resta che testarlo e decidere se schierarlo dall'inizio o farlo entrare a partita in corso nel big match contro la Juve. A centrocampo, recuperato anche Kondogbia.

TELLES: "SIAMO CONCENTRATI, PUO' ESSERE PARTITA CHIAVE" È da poco approdato in Serie A, ma Alex Telles ha già capito l'importanza del derby d'Italia: "Sono molto felice, questa settimana può dare la svolta al campionato", ha detto a Inter Channel. "Dovremo tenere la testa sulle spalle e rimanere concentrati, ci stiamo preparando bene e daremo il massimo per vincere", ha assicurato il terzino, che agli interisti promette: "Lavoreremo tanto, pensando solo ai tre punti. Per noi e per i tifosi".