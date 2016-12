7 novembre 2015 Tutto Inter live - Fari puntati su Pjaca e Tielemans Ausilio ha visionato i talenti di Dinamo Zagabria e Anderlecht





SABATO 7 NOVEMBRE

PIACCIONO PJACA E TIELEMANSPiero Ausilio è volato a Zagabria per vedere Marko Pjaca, talento della Dinamo Zagabria, e in Belgio per Youri Tielemans, stellina dell'Anderlecht. Sono i due nomi forti per gennaio.

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

ANCHE IN FRANCIA SICURI: FALCAO ALL'INTER A GENNAIODopo il quotidiano colombiano El Deportivo, dalla Francia arrivano nuove conferme sull'interesse dell'Inter per Falcao. Secondo Le10Sport, a gennaio l'attaccante lascerà Londra per approdare alla corte di Mancini. Peccato che il colombiano è extracomunitario e quindi non può essere tesserato dai nerazzurri.



ANCHE L'INTER A CENA IERI TUTTI A CENA INSIEME! IN CAMPO E FUORI DAL CAMPO... pic.twitter.com/m8emCXZr77 — Felipe Melo (@_felipemelo_) 6 Novembre 2015

HANDANOVIC, CLAUSOLA SCUDETTOManca ancora la firma, ma l'accordo è già stato trovato. L'Inter blinda Samir Handanovic con un nuovo contratto fino al 2019 ritoccando l'ingaggio da 2 a 2,5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Il suo procuratore però vorrebbe aggiungere una clausola scudetto, a breve novità.