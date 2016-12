Tutto Inter live - Emissari a Valencia per Feghouli

KRAMARIC, E' IL NUOVO OBIETTIVO L'Inter segue Andrej Kramaric del Leicester City di Claudio Ranieri. Il 24enne croato, in squadra chiuso dall'ottima forma di Jamie Vardy, ha giocato solo 12' in Premier League e una sua cessione a gennaio è sempre più probabile. Su di lui anche Juventus e Milan.

EMISSARI DA FEGHOULI L'Inter non molla Sofiane Feghouli. Secondo quanto riporta Fichajes.net, alcuni emissari dell'Inter andranno a Valencia nei prossimi giorni per negoziare con gli agenti dell'algerino, ancora alle prese con il rinnovo del contratto con il Valencia.

D'AMBROSIO, SIRENE INGLESISirene inglesi per Danilo D'Ambrosio. Il West Ham, secondo Sportitalia, starebbe pensando di tornare alla carica per il terzino nerazzurro. L'esterno napoletano non è l'unico in bilico nello scacchiere difensivo di Mancini. Santon ha perso il posto, Montoya potrebbe tornare al Barcellona.