29 settembre 2015 Tutto Inter live - Elongazione per Jovetic: Samp no, Juve sì Elongazione al bicipite femorale. Domenica non si vogliono correre rischi. Si punta a riaverlo per la sfida del 18 ottobre contro i bianconeri

MARTEDI' 29 SETTEMBRE

MURILLO: CON LA SAMP CI SARO'. SPEROPerso Miranda (squalifica), Mancini conta di recuperare Murillo per la trasferta di domenica con la Sampdoria. Il difensore ha parlato a Radio Caracol, anche per fare il punto sulla sua disponibilità in vista della gare della Colombia con Perù e Uruguay. "Sto meglio, mi sto impegnando per essere pronto nel fine settimana. Spero di esserci contro la Samp". Per la cronaca, le due gare della Colombia sono in programma l'8 e il 13 ottobre.

BRAIDA: "RITORNO DI MONTOYA AL BARÇA UNA BUFALA"Arieido Braida, ds del Barcellona, ha parlato a Internews del futuro di Martin Montoya: "E' troppo presto per parlarne, siamo solo a settembre, ma posso dire che il suo ritorno a Barcellona a gennaio è una bufala. Non mi sono fatto un'idea delle sue difficoltà di inserimento all'Inter. Se Ausilio è in Spagna, non credo che il suo viaggio abbia a che fare con questo, andrà in giro a vedere le partite che vorrà".

JOVETIC: ELONGAZIONE AL BICIPITE FEMORALE DELLA COSCIA SINISTRAStevan Jovetic si è sottoposto questa mattina a una risonanza: l'attaccante nerazzurro, che si è arreso pochi minuti della sfida contro la Fiorentina, si è procurato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il montenegrino sarà valutato nei prossimi giorni, ma ad Appiano Gentile puntano ad averlo in campo per il 18 ottobre, a San Siro contro la Juventus.

STANKOVIC: "UN'AVVENTURA MERAVIGLIOSA"Intervistato da Inter Channel, Dejan Stankovic ha parlato del suo passato in nerazzurro. Dall'arrivo al Triplete, passando per la stagione nefasta (per lui) del 2007-08: "Sì, è stata quella più difficile. Avevo anche rotto i legamenti della caviglia, ma Roberto credeva in me. Invece, quando è arrivato José Mourinho tutti dicevano che sarei andato via. Era un momento delicato, Roberto è stato un collega, mio allenatore e da sempre siamo amici. Ad Appiano, poi, José mi ha parlato dicendomi che avrebbe voluto Lampard, ma quella trattativa era molto difficile. Quindi, a quel punto, sarei stato la sua scommessa. Mi ha fatto un bellissimo discorso, dicendomi che saremmo diventati amici, anche se lo ero anche, e soprattutto, di Mancini. Il nostro rapporto si è poi visto, nei momenti difficili lui c'è sempre stato. Lo scudetto? Abbiamo dominato, poi José era uno spettacolo a livello mediatico. Lui è stato una novità per il calcio italiano. Il Barcellona? Che partita spettacolare, non abbiamo sbagliato nulla. Il momento più bello è sicuramente quando abbiamo alzato la Champions League, quello è l'apice della carriera di un calciatore".

SALA NON E' PIU' UN OBIETTIVOInseguito nel mercato estivo, sembrava che Jacopo Sala potesse diventare nerazzurro in quello invernale. In realtà, il terzino del Verona (scadenza contratto nel giugno 2017) piace al Napoli e a Maurizio Sarri. Le porte dell'Inter si riaprirebbero per Sala solo in caso di addio di due giocatori.

LUNEDI' 28 SETTEMBRE

JOVETIC, DOMANI GLI ESAMISaranno gli esami medici fissati per domani a stabilire con precisione i tempi di recupero di Stevan Jovetic, che nel pre-partita contro la Fiorentina ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

MURILLO VERSO IL RECUPEROSecondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le condizioni di Jeison Murillo stanno migliorando e il difensore colombiano dovrebbe essere a disposizione di Roberto Mancini per la gara contro la Sampdoria. Una buona notizia, considerando che in quel reparto mancherà già Miranda per squalifica.