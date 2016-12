Tutto Inter live - Dall'Argentina: preso Calleri

9 dicembre 2015 Tutto Inter live - DallʼArgentina: preso Calleri Zanetti: "Super Miranda con Murillo"

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE

DALL'ARGENTINA: PRESO CALLERIJonathan Calleri sarà un giocatore dell'Inter. Secondo TycSports, infatti, i nerazzurri avrebbero alzato l'offerta per l'attaccante argentino (da 10 a 12 milioni) superando la concorrenza del Chelsea. Il Boca Jrs, proprietario del cartellino, avrebbe già detto sì all'offerta.

ZANETTI: "ESSERE PRESIDENTE ONORARIO E' UN ONORE"Il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato a margine della presentazione del libro Gentlemen20 ritornando sul momento Inter e sulla solidità della difesa nerazzurra: "Essere presidente onorario è senz'altro un onore. L'Inter quest'anno è molto forte, ora però ci sarà un match complicato, L'Udinese in casa è una squadra tosta. Il simbolo è Miranda, insieme a Murillo che stanno facendo un grande lavoro, ma non dimentichiamo Ranocchia e Juan Jesus. Riguardo l'attacco Ljajic è' un giocatore di grande qualità, ma la forza di questa Inter sono le alternative".

L'INTER ADESSO PENSA A BRUNO PERESBruno Peres nel mirino. Come scrive il Corriere dello Sport, adesso l'Inter vuole il brasiliano, di 25 anni con un contratto fino al 2020, del Torino. Il giocatore piace molto anche alla Roma (in estate sembrava cosa fatta il suo trasferimento nella Capitale), ma i nerazzurri potrebbero giocare di anticipo. Urbano Cairo pretende almeno 15 milioni di euro, ma Piero Ausilio sta pensando a un prestito con diritto di riscatto inserendo Gnoukouri (piace molto ai granata) nella trattativa. C'è da capire se il Torino vorrà privarsi, già a gennaio, di Bruno Peres.

MARTEDI' 8 DICEMBRE

FELIPE MELO: "NON RICORDO NULLA, MA STO BENE""Sto bene, fortunatamente. Ho avuto paura e non mi ricordo nulla della partita, ma ora è tutto passato". Dopo lo spavento, l'amnesia e il lieve trauma cranico conseguenza di una testata ricevuta dal compagno di squadra Medel durante Inter-Genoa, Felipe Melo è già tornato ad essere il guerriero interista. "Contro l'Udinese sarà difficile - spiega il centrocampista a Inter Channel - ma dobbiamo finire bene e proseguire come fatto finora, pensando solo a vincere perché siamo l'Inter". Il brasiliano è sicuro che i nerazzurri possono vincere lo scudetto: "Dopo la Juventus mi sono convinto. Ho vinto il Triplete al Galatasaray e non eravamo i più forti, ma eravamo una famiglia. Come lo e' l'Inter. Siamo una squadra tosta e sulla giusta strada".

FELIPE MELO IN GRUPPODopo la botta in testa rimediata contro il Genoa, Felipe Melo si è allenato per la prima volta in gruppo, dimostrando di aver superato il problema che lo aveva portato in ospedale, all'Humanitas di Rozzano, per un tac di controllo. Da parte loro, Kondogbia e Santon stanno bene e sperano di recuperare per la gara al Friuli contro l'Udinese.

L'AGENTE DI LAVEZZI IN ITALIA: VEDRA' AUSILIO?Secondo il sito di Alfredo Pedullà, l'agente di Ezequiel Lavezzi sarà in Italia. L'argentino dirà addio al Psg in estate e su di lui ci sono Juventus, Inter e Milan. Non è escluso anche un contatto con i nerazzurri, da tempo in contatto con l'entourage di Lavezzi.