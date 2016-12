Tutto Inter live - Dall'Argentina: Calleri firma in settimana

13 dicembre 2015 Tutto Inter live - DallʼArgentina: Calleri firma in settimana Il giornalista argentino Pablo Gravellone: "Al Bologna andrà solamente in prestito 6 mesi"

DOMENICA 13 DICEMBRE

DALL'ARGENTINA: CALLERI FIRMA IN SETTIMANAIn Argentina insistono: c'è l'Inter nel futuro di Jonathan Calleri. Secondo Pablo Gravellone, giornalista di Todo Noticias, l'attaccante argentino del Boca Juniors classe 1993 "firmerà un contratto con l'Inter. Al Bologna andrà solamente in prestito per 6 mesi. La settimana che viene si firma".

SQUADRA IN CAMPO: MARTEDI' C'E' IL CAGLIARI IN COPPAAll'indomani del poker al Friuli contro l'Udinese, l'Inter è tornata subito in campo per preparare la sfida di martedì sera contro il Cagliari a San Siro e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra è stata divisa in due gruppi: solo lavoro in palestra per i più impegnati contro gli uomini di Colantuono, per tutti gli altri un programma completo sul campo iniziato con una fase di riscaldamento e una di lavoro atletico su rapidità e velocità. A seguire Mancini ha guidato la fase di lavoro tattico, mentre a chiudere la seduta è stata una serie di vivaci partitelle a campo ridotto.

SABATO 12 DICEMBRE

JOVETIC: "IO ALLO SCUDETTO CI CREDO""Abbiamo fatto un'ottima partita, creando tante occasioni. Qui non è mai facile e sono contento che abbiamo vinto. Ora abbiamo la coppa e poi la Lazio, sono partite difficili che vogliamo vincere. Sono contento per il gol, una liberazione". Parola di Stevan Jovetic ai microfoni di Premium Sport. Oggi ho fatto bene, ma l'importante è la squadra. Io e Icardi possiamo formare un'ottima coppia: più giocheremo assieme e più miglioreremo. Lo Scudetto? Io ci credo, se non ci credi come fai a vincerlo? Ci sono tante squadre competitive, ma siamo lì".