25 settembre 2015 Tutto Inter live - Cda: rosso da 90 milioni. E un extra-Thohir per domenica Il CdA ha ratificato il bilancio. E Thohir lascia da parte gli affari indonesiani: meglio Inter-Fiorentina

GUARIN: "IL PRESIDENTE MI HA CHIESTO LO SCUDETTO"Questa sera, Fredy Guarin ha presentato il suo nuovo sito ufficiale. Tanti gli ospiti presenti, da Mancini a Icardi fino ai milanisti Bacca e Zapata. Il colombiano ha anche parlato del momento positivo vissuto l'Inter: "Thohir mi ha fatto i complimenti per il sito e mi ha detto che vuole vincere lo scudetto. Come sempre parlerà il campo. Tutti possono dire che non giochiamo bene, ma comunque vinciamo. Lo scorso anno giocavamo bene ma non arrivavano i risultati. Comunque sarebbe bello fare le due cose, vincere e giocare bene".

THOHIR A SAN SIRO DOMENICA. STASERA CENA CON MORATTIE dopo la visita alla Pinetina, Erick Thohir ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta a rinviare i suoi impegni a Giacarta, per il fine settimana, e dunque a restare a Milano per poter assistere a Inter-Fiorentina, domenica sera. Un cambio di programma che la dice lunga sul momento interista e sulla passione che si è risvegliata attorno e dentro la squadra. Gli affari indonesiani possono aspettare. L'affare-Inter in cima al calcio italiano vale questo. E ben altro. La giornata di oggi di Thohir si è chiusa a cena con Moratti.



MICHAEL GANDLER NUOVO RESPONSABILE AREA COMMERCIALE F.C. Internazionale ha nominato Michael Gandler nuovo Chief Revenue Oficer. Gandler - informa il sito ufficiale nerazzurro - riporterà direttamente al CEO Michael Bolingbroke e assumerà il controllo di tutte le attività commerciali del Club. Bolingbroke ha così commentato la nomina di Gandler: "E' un piacere dare il benvenuto a Michael nel management dell'Inter. La sua carriera internazionale nel mondo dello sport business, sempre improntata all'ottenimento dei massimi risultati in termini di ricavi commerciali, ci permetterà di difondere ancor di più il marchio Inter a livello globale. Vogliamo garantire a tutti i nostri tifosi l'accesso al brand Inter ovunque siano e in qualunque momento lo desiderino. Per realizzare ciò ci legheremo ancor di più a partner, nuovi o già esistenti, provenienti da ogni parte del mondo”. Gandler ha quindi dichiarato: "Entrare a far parte di un Club dalla grande storia come quello nerazzurro è un'opportunità incredibile. Il Club ha grandi ambizioni sul campo e fuori dal campo, non vedo l'ora di lavorare con il team commerciale e con i nostri numerosi partner per sviluppare ancor di più il nostro business".

LA FOTO COL PRESIDENTEDue ore alla Pinetina, il saluto alla squadra e poi la foto ufficiale di tutta l'Inter col presidente (sarà pubblicata fra un paio di settimane). Erick Thohir ha concluso il suo pomeriggio nel ritiro nerazzurro di Appiano Gentile ed è tornato a Milano, intorno alle 18, per concludere i suoi impegni.

THOHIR CERCA DI... RESTAREFinito il CdA, per Thohir pranzo e visita alla Pinetina. Poi, le pratiche da sbrigare e pronto per il ritorno a Giacarta. Dunque, niente Inter-Fiorentina. Ma a quanto pare, la rinuncia a San Siro per la partita del vertice di campionato, al presidente pare eccessiva. Tant'è che dicono stia facendo di tutto per spostare i suoi impegni indonesiani per non mancare domenica sera. Ci mancherebbe!

FINITO IL CDA, ROSSO DI 90 MLNIntorno alle 13, si è concluso il CdA dell'Inter, presieduto da Erick Thohir, che ha ratificato i dati di bilancio al 30 giugno 2015 con un disavanzo di 90 milioni, come era previsto. Rosso pesante, ma la prospettiva verso il 2016 è di sicuro migliore, e poi il pranzo rapido di Thohir che nel pomeriggio sarà alla Pinetina per salutare la squadra. Il presidente poi lascerà Milano per tornare a Giacarta e dunque domenica sera non sarà in tribuna d assistere a Inter-Fiorentina.

INIZIA IL CDA PER APPROVARE IL BILANCIOTutto pronto in sede all'Inter per il CdA per approvare il bilancio nerazzurro 2014-15 con un passivo previsto di circa 90 milioni. Presenti all'appuntamento il presidente Thohir, Soetedjo, Ferguson, Volpi e tre avvocati in rappresentanza di Moratti: Manzonetto, Casati e Braggiotti.

CARRIZO: "CI STA GIRANDO TUTTO BENE"Ai microfoni di Inter Channel è intervenuto il secondo portiere Juan Pablo Carrizo: "Quest'anno siamo partiti bene, bisogna stare con i piedi per terra. Per ora ci gira tutto bene e la squadra sta dimostrando carattere. Vogliamo essere protagonisti, ma c'è bisogno di tranquillità e non giocare in preda alle emozioni. Arriveranno momenti difficili, ma ci faremo trovare pronti. Non cambierei nulla, siamo convinti di ciò che stiamo facendo. Vincere le prime cinque partite non è un caso, magari giochiamo male ma ciò che ci interessa è vincere. Scudetto? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, se alziamo troppo l'asticella rischiamo di fare brutta figura. Non vogliamo illudere i tifosi, dobbiamo andarci cauti. Per il nostro potenziale dobbiamo andare sicuramente tra le prime tre, poi si vedrà".

BONINSEGNA: "INTER FAVORITA"Dopo le prime cinque vittorie di fila si respira grande entusiasmo tra gli interisti. Non è da meno Roberto Boninsegna: "L'Inter sta crescendo e migliorerà chiudendo le partite prima. I nerazzurri adesso sono i favoriti e devono lottare fino alla fine per vincere".

AMICHEVOLE COL CHIASSO E BERLUSCONI COL MILANDurantE la prossima sosta per le nazionali, venerdì 9 ottobre, l'Inter giocherà un'amichevole sul campo del Chiasso del ds Galante. E' ancora in corso invece la trattativa per la data del 'Berlusconi': il Milan vorrebbe giocarlo mercoledì 21, ma l'Inter, che sfiderà il Palermo sabato 24 alle 20,45, non ha ancora dato l'ok.

ICARDI: "SCUDETTO? PRESTO PER PARLARNE"L'Inter va a gonfie vele e Mauro Icardi si gode la vetta: "Lassù si sta bene - ha detto in esclusiva a Premium Sport - Quando si vince si riesce a lavorare meglio e con più serenità - ha proseguito l'argentino - Scudetto? Siamo felici ma mancano tantissime partite, è ancora presto per parlarne. La società ha fatto grandi investimenti per ottenere grandi traguardi. Noi dobbiamo pensare solo a lavorare bene. Ho sempre detto che volevo restare qui".

CASO ALVAREZ: A GIORNI LA DECISIONE DELLA FIFARicardo Alvarez è ormai vicino alla firma con il Porto. L'argentino, che ha praticamente trovato un accordo quadriennale con il club lusitano, sta aspettando la decisione della Fifa sul contenzioso aperto tra Inter e Sunderland sul riscatto del suo cartellino. La decisione del massimo organo mondiale è attesa a giorni.

JOVETIC, ESULTANZA SOCIALStevan Jovetic ha voluto celebrare sui social le cinque vittorie su cinque dell'Inter in campionato. Questo il suo tweet: 5 su 5... @inter pic.twitter.com/BflAPRUqku — Stevan Jovetić (@sjovetic) 24 Settembre 2015