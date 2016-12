24 ottobre 2015 Tutto Inter live - Biabiany: "Il mio assist? Mi faccio trovare sempre pronto" Il francese: "Peccato, potevamo chiuderla nei minuti finali"





SABATO 24 OTTOBRE

BIABIANY: "IL MIO ASSIST? SONO SEMPRE PRONTO"Jonathan Biabiany è stato decisivo appena entrato con l'assist a Perisic: "Cerco sempre di farmi trovare pronto quando il mister mi dà una possibilità. Ci sono anche io in rosa. Si poteva fare bene contro il Palermo, peccato. Si poteva chiudere nei minuti finali. Ho un buon minutaggio nelle gambe. Dal primo minuto non gioco dall'agosto 2014? Sta settimana ci saranno tre gare ravvicinate, vediamo", ha spiegato l'esterno francese ai microfoni di Premium Sport.

AUSILIO: "SCUDETTO? LE ALTRE PIU' ACCREDITATE"Piero Ausilio non si nasconde ai microfoni di Premium Sport: "Dobbiamo dare continuità alle prestazioni perché le ultime due contro Sampdoria e Juve sono state buone, ora ci serve vincere". Poi, si parla anche di mercato: "Feghouli, Bellarabi e Pjaca? Sono nomi che piacciono a voi, io giro perché è il mio lavoro e perché quest'anno senza coppe abbiamo più tempo durante la settimana. Faremo le nostre valutazioni a dicembre, ma sono convinto non manchi molto a questa squadra. Penso a un aggiustamento e non a rivoluzioni. Scudetto? Giusto quello che dice il mister, le altre sono più accreditate, noi arriviamo da dietro ma siamo convinti delle nostre qualità. Ora diamo priorità al lavoro e poi faremo le nostre valutazioni, se ci sarà da fare qualcosa non ci tireremo indietro".

JOVETIC: "PRONTI PER DOMANI"Stevan Jovetic si riprende l'Inter. Ora sul suo profilo Twitter sprona i suoi in vista della trasferta di Palermo di domani sera: "Pronti per domani!", il breve messaggio affidato ai social dal montenegrino, che ha ritrovato il campo contro la Juventus.

I CONVOCATI PER PALERMOAl termine della conferenza di Roberto Mancini è strata diffusa la lista dei convocati per la trasferta di Palermo. Ecco i 25 giocatori a disposizione: Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni. Difensori: Juan Jesus, Telles, Montoya, Santon, Ranocchia, Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo. Centrocampisti: Kondogbia, Guarin, Medel, Gnoukouri, Brozovic, Melo. Attaccanti: Palacio, Icardi, Jovetic, Biabiany, Ljajic, Perisic, Manaj.

BEPPE BARESI TORNA IN NERAZZURROGiuseppe Baresi è pronto a tornare all'Inter. Dopo l'addio burrascoso del 2014 dovuto all'esonero di Mazzarri, la bandiera dell'Inter per si occuperà di giovani. Ricoprirà il ruolo di vice Ausilio valutando i 'baby' in prestito. Dopo l'anno di pausa e le polemiche della figlia Regina Baresi contro la società e soprattutto contro Roberto Mancini (ritenuto il vero responsabile dell'esonero), il ritorno è ormai ad un passo.

AG. PJACA: "MAI PARLATO CON L'INTER MA..."Marco Naletilic, agente di Pjaca, talentuoso attaccante della Dinamo Zagabria accostato nelle scorse settimane all'Inter, ha parlato del suo assistito in esclusiva a Calciomercato.it: "Confermo, sono tante le squadre che lo seguono con interesse - ha detto - ma la realtà è che con l'Inter non ho mai parlato, non sono mai stato in trattativa con loro. Ho grandissimi rapporti d'amicizia con il Milan da tanti anni, così come con i nerazzurri, ma con Ausilio di Pjaca non abbiamo discusso. So che piace a lui come a tanti e mi fa piacere l'interessamento, ma non c'è niente di concreto. Il Milan è un anno che lo segue, c'è stato qualcosa di serio, a gennaio vediamo cosa succede. A giugno ci sono gli Europei, è giocatore titolare della Croazia e né io né la Dinamo abbiamo bisogno di venderlo in fretta, aspettiamo la migliore soluzione per tutti. Marko piace a Milan, Juve, Inter, Bayern Monaco, Manchester City, United, Arsenal ed è normale che sia cosi essendo un giocatore giovane che sta dimostrando tutto il suo valore ed ha ampi margini di miglioramento", ha concluso.