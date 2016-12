Tutto Inter live - Beppe Baresi torna all'Inter: seguirà i giovani in prestito

23 ottobre 2015 Tutto Inter live - Beppe Baresi torna allʼInter: seguirà i giovani in prestito Lʼex collaboratore di Mourinho torna in nerazzurro un anno dopo





VENERDI' 23 OTTOBRE

JOVETIC: "PRONTI PER DOMANI"Stevan Jovetic si riprende l'Inter. Ora sul suo profilo Twitter sprona i suoi in vista della trasferta di Palermo di domani sera: "Pronti per domani!", il breve messaggio affidato ai social dal montenegrino, che ha ritrovato il campo contro la Juventus.

I CONVOCATI PER PALERMOAl termine della conferenza di Roberto Mancini è strata diffusa la lista dei convocati per la trasferta di Palermo. Ecco i 25 giocatori a disposizione: Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni. Difensori: Juan Jesus, Telles, Montoya, Santon, Ranocchia, Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo. Centrocampisti: Kondogbia, Guarin, Medel, Gnoukouri, Brozovic, Melo. Attaccanti: Palacio, Icardi, Jovetic, Biabiany, Ljajic, Perisic, Manaj.

BEPPE BARESI TORNA IN NERAZZURROGiuseppe Baresi è pronto a tornare all'Inter. Dopo l'addio burrascoso del 2014 dovuto all'esonero di Mazzarri, la bandiera dell'Inter per si occuperà di giovani. Ricoprirà il ruolo di vice Ausilio valutando i 'baby' in prestito. Dopo l'anno di pausa e le polemiche della figlia Regina Baresi contro la società e soprattutto contro Roberto Mancini (ritenuto il vero responsabile dell'esonero), il ritorno è ormai ad un passo.

AG. PJACA: "MAI PARLATO CON L'INTER MA..."Marco Naletilic, agente di Pjaca, talentuoso attaccante della Dinamo Zagabria accostato nelle scorse settimane all'Inter, ha parlato del suo assistito in esclusiva a Calciomercato.it: "Confermo, sono tante le squadre che lo seguono con interesse - ha detto - ma la realtà è che con l'Inter non ho mai parlato, non sono mai stato in trattativa con loro. Ho grandissimi rapporti d'amicizia con il Milan da tanti anni, così come con i nerazzurri, ma con Ausilio di Pjaca non abbiamo discusso. So che piace a lui come a tanti e mi fa piacere l'interessamento, ma non c'è niente di concreto. Il Milan è un anno che lo segue, c'è stato qualcosa di serio, a gennaio vediamo cosa succede. A giugno ci sono gli Europei, è giocatore titolare della Croazia e né io né la Dinamo abbiamo bisogno di venderlo in fretta, aspettiamo la migliore soluzione per tutti. Marko piace a Milan, Juve, Inter, Bayern Monaco, Manchester City, United, Arsenal ed è normale che sia cosi essendo un giocatore giovane che sta dimostrando tutto il suo valore ed ha ampi margini di miglioramento", ha concluso.

VALDERRAMA A GUARIN: "CAPITANO SENZA PALLE"Duro attacco di Carlos Valderrama, ex giocatore della Colombia, a Freddy Guarin, che ha vestito la fascia di capitano nella sconfitta 3-0 contro l'Uruguay. "Il ruolo del capitano è importante all'interno di una squadra - ha detto l'ex centrocampista ai giornalisti come riportato da Sport.es - C'è bisogno di un giocare che parli in campo, che abbia influenza. A Guarin sono mancate le palle".

GIOVEDI' 22 OTTOBRE

MURILLO A RIPOSOParziale riposo oggi per Murillo. Il difensore è alle prese con un forte raffreddore, ma senza febbre. Per questo sabato sera dovrebbe scendere regolarmente in campo.

APPIANO, LE ULTIME: LJAJIC TORNA IN GRUPPODa Appiano Gentile filtra ottimismo per le condizioni di Ljajic e Dodò. Secondo quanto riferito da Premium Sport, il serbo rientrerà in gruppo nell'allenamento di oggi pomeriggio dopo aver smaltito l'affaticamento il risentimento ai flessori della coscia. Sta bene anche Dodò, che ha dato segnali positivi nella gara di ieri contro il Milan, ma con il Palermo non dovrebbe ancora essere utilizzato.

THOHIR: "MANCINI VUOLE 4 GIOCATORI"Il buon avvio di campionato non basta a Mancini, che ha chiesto nuovi sforzi sul mercato a Thohir. "Mancini a gennaio mi ha chiesto quattro giocatori - ha svelato il presidente nerazzurro ai piccoli azionisti -. Prima dovremo pensare alle operazioni in uscita. Solo a sinistra abbiamo quattro terzini...". Nel dettaglio, i dirigenti nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Sofiane Feghouli, Gregory Van der Wiel e Marko Pjaca.