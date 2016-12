Tutto Inter live - Ausilio: "In 11 non avremmo perso"

AUSILIO CONTRO ORSATO: "PROTAGONISTA"Piero Ausilio, ds nerazzurro, non nasconde la rabbia per la sconfitta di Napoli: “Il dispiacere più grande è per come queste partite vengono gestite. Sarebbe stata una bellissima partita e non lo è stata perché qualcuno ha voluto fare il protagonista. Non era un'amichevole, per espellere in queste partite ci vuole un grande senso di responsabilità. Sono i fatti che dicono questo, siamo rimani in 10 sempre per falletti, come oggi o come a Palermo. Noi 11 contro 11 questa partita non l'avremmo persa. Complimenti ai ragazzi. Complotto contro l'Inter? Non ho parlato di disegno contro l'Inter, parlo di senso di responsabilità. Basta vedere come sono stati espulsi nel campionato Felipe melo, Murillo e Nagatomo: sono stati degli errori gravi ma non c'è nessun disegno contro di noi. Mi spiace solo che abbiamo perso una gara che non meritavamo di perdere. Loro bene nel primo tempo, noi nel secondo, in dieci, con l'handicap. Loro hanno fatto tre tiri con Higuain e noi abbiamo creato sei, sette occasioni da gol, colpendo due pali incredibili".