3 novembre 2015 Tutto Inter live - Argentina, Icardi ancora fuori dalla lista di Martino Lʼattaccante argentino escluso dallʼAlbiceleste. Preferiti Dybala e Correa





MARTEDI' 3 NOVEMBRE

ICARDI FUORI DAI CONVOCATI DELL'ARGENTINAAltra esclusione per Mauro Icardi dalla nazionale Argentina. Il commissario tecnico Gerardo Martino ha divulgato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Seleccion. El Tata gli ha preferito Angel Correa e Paulo Dybala. Ritorna in albiceleste anche Gonzalo Higuain.

HANDANOVIC, FIRMA VICINA FINO AL 2019Si attende soltanto la firma di Samir Handanovic sul prolungamento di contratto che gli ha proposto l'Inter. Il portiere sloveno, uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione (gara con la Fiorentina a parte) sta per firmare fino al 2019 per 2.5 milioni di euro a stagione. Bisogna limare gli ultimi dettagli, ma ormai la firma è davvero imminente.

LUNEDI' 2 NOVEMBRE

FALCAO NEL MIRINO DI AUSILIORadamel Falcao potrebbe avere un futuro nerazzurro. Secondo il quotidiano colombiano El Deportivo, l'attaccante di proprietà del Monaco ma in prestito al Chelsea sarebbe infatti finito nel mirino dell'Inter, pronta a muoversi sin da subito vista la sua probabile partenza in gennaio. Sull'ex Atletico Madrid la concorrenza è ampia, visto e considerato che potrebbe partire ancora in prestito, ma i nerazzurri avrebbero già fatto i primi sondaggi, trovando il gradimento del colombiano.



MEDEL CONVOCATO DAL CILEDopo il gol vittoria contro la Roma, Gary Medel è stato convocato dal Cile per le gare contro Colombia (12 novembre) e Uruguay (17 novembre), valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Russia nel 2018.