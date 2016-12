Tutto Inter live - Anche in Francia sicuri: Falcao all'Inter a gennaio

LA MISSIONE DI AUSILIO: LAMELA NEL MIRINO Missione londinese per il ds nerazzurro Ausilio, che in questi giorni di coppe ha visionato prima la partita del Chelsea contro la Dinamo Kyev, poi il match tra Tottenham e Anderlecht. Tanti i nomi annotati sul taccuino. Ausilio ha incontrato in via informale i vari dirigenti dei club, più che altro per consolidare i rapporti in vista della prossima finestra di mercato. I nomi più caldi sono quelli di Lamela, seguito a lungo anche la scorsa estate, e Vertonghen, entrambi del Tottenham. Ma chi ha davvero impressionato è Youri Tielemans, il miglior prospetto belga in assoluto: regista di centrocampo classe '97, ha addosso gli occhi di tutta Europa. Ausilio ha addocchiato anche il classe '95 Dedoncker. Nel match di Champions, invece, sono stati visionati Dragovic e Vida, rinforzi molto apprezzati da Mancini.

FELIPE MELO: "ALL'INTER NON PER SOLDI"Il brasiliano mette a tacere le polemiche sul suo trasferimento all'Inter con un'intervista alla tv turca Trtspo. "Se me ne sono andato per i soldi? E' assolutamente una bugia. All'Inter guadagno meno della metà di quando prendessi in Turchia", ha dichiarato il centrocampista. In Turchia ha ottenuto molti successi, ma ha deciso di lasciare Istanbul per affrontare una nuova sfida in Italia: "Avrò il Galatasary sempre nel cuore. Vorrei tornare per ringraziare tutti i tifosi, visto che non ho avuto il tempo di farlo", ha poi continuato. E su Mancini ha aggiunto: "Per me è più di un grande allenatore, è tra i migliori del mondo. Per me è come un padre". Per l'Inter è subito diventato un punto di riferimento, grazie alla sua grinta in campo: "Qui mi trovo meglio di quanto pensassi. Abbiamo iniziato bene, ma sarà ancora più importante finire bene. Il campionato italiano sta tornando bello e difficile come un tempo. In Italia prima vinceva solo la Juventus, adesso ci sono più squadre in lotta per lo scudetto, noi compresi. Sono felice a Milano, come detto è una nuova sfida e sto lavorando per ripetere all'Inter quanto fatto al Galatasary".