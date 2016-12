15 novembre 2015 Tutto Inter live - A Mancini piace Hazard. A Icardi non piace il gol Vocid allʼInghilterra, ma Hazard costa 75 milioni. Mentre Maurito alla Pinetina resta a secco. Ancora

DOMENICA 15 NOVEMBRE

ICARDI ALLERGICO AL GOLPer tanti motivi, sono momento che passano (quasi) sotto silenzio. E una partitella amichevole fra quanto resta dell'Inter di Mancio e la Primavera nerazzurra, finita 2-0 per i ragazzi-primavera ci può stare. E' accaduto sabato, tutto fa parte dei resoconti di poche righe, si parla di Dodò che, con la Primavera ha ben giocato. E si parla anche di Maurito Icardi che non ha segnato, ha sbagliato -dicono- tre occasioni da rete abbastanza facili, e insomma: a conferma del suo autunno-no e in attesa di un risveglio invernale, il capitano sta sempre sulle sue. Intrappolato da una crisi di vocazione al gol che la marcia-scudetto dell'Inter oscura. Ma non troppo.



MIRROR: "INTER SU HAZARD"Clamorosa indiscrezione di mercato dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta il Mirrror, l'Inter avrebbe messo gli occhi su Eden Hazard. Già seguito dai nerazzurri ai tempi del Lille, il talento del Chelsea però ha un prezzo stellare (si parla di 75 milioni di euro) e i dubbi sull'operazione, vista anche l'eventuale concorrenza di Juve, Psg e Real, sembrano molti.

SABATO 14 NOVEMBRE

ALVARO PEREIRA E' DELL'ESTUDIANTESL'Inter saluta per sempre Alvaro Pereira. Il terzino uruguayano, infatti, ha raggiunto il numero di presenze prefissate con l'Estudiantes e quindi sarà riscattato dal club argentino. Lo ha confermato a Fcinter1908.it il suo agente. Nelle casse nerazzurre finiranno 2,5 milioni di euro.

TRAGEDIA PARIGI: MANCINI "CORDOGLIO PER LE VITTIME Incredulità per quello che è successo a Parigi. Cordoglio per le tante vittime innocenti, una preghiera per le loro famiglie! #PrayforParis — Roberto Mancini (@robymancio) 14 Novembre 2015

PARTITELLA IN FAMIGLIA AD APPIANOAllenamento nella nebbia di Appiano per l'Inter. Dopo una prima fase di riscaldamento i giocatori della prima squadra e della Primavera si sono affrontati in una partitella in famiglia. Due tempi da 30' con squadre miste e un gol per tempo, che hanno regalato ai 'Gialli' la vittoria sui 'Blu' grazie ai centri di Baldini e Zonta. Per i 'Blu' ci provano in diverse occasioni Icardi, Biabiany e Telles.

IDEA BIGLIA PER GENNAIOLucas Biglia potrebbe essere il grande colpo di gennaio per Mancini. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista biancoceleste potrebbe infatti arrivare all'Inter in prestito fino a giugno con obbligo di riscatto mulitmilionario.

GRUIJC: "PREFERISCO RIMANERE ALLA STELLA ROSSA"C'è grande interesse attorno al nome di Marko Grujic. Il centrocampista serbo classe '96 è nel mirino dell'Inter già per il mercato di gennaio. Ma lui frena. Intervistato dal FcInternews.it, il talento ha dichiarato: "Un giorno mi piacerebbe vestire la maglia dell'Inter, ma per il momento voglio terminare l'annata con la Stella Rossa e vincere il campionato. Ho parlato con Stankovic qualche tempo fa: è una leggenda vivente. Mi ha detto di proseguire su questa strada, poi in futuro vedremo. Lui si è detto disposto ad 'accompagnarmi'. Io nuovo Pirlo? No, sono più simile a Pogba".

L'AGENTE DI IVANOVIC APRE ALL'INTERC'è anche il nome di Branislav Ivanovic tra gli obiettivi del mercato nerazzurro. Il difensore è vicino al rinnovo con il Chelsea, anche se il suo agente ha lasciato aperto uno spiraglio. “Molto probabilmente rinnoverà il suo contratto col Chelsea. Le voci sull'Inter? Nel calcio tutto è possibile…", ha detto Zoran Krneta a interlive.it.

MANCINI VUOLE MERTENSDries Mertens è il nome che Mancini ha messo in cima alla lista dei desideri per il mercato di gennaio. Già la scorsa estate la dirigenza nerazzurra aveva chiesto l'attaccante belga a De Laurentiis, ricevendo una risposta negativa. Ora, secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dell'Inter Ausilio avrebbe già incontrato gli agenti di Mertens, per sondare una disponibilità al trasferimento. Che ci sarebbe, dal momento che il belga - al momento out per infortunio - non sta trovando grande spazio nelle scelte di Sarri. Mancini spinge per averlo già a gennaio.