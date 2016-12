Turchia, una doppietta di Sneijder salva Cesare Prandelli

00:21 - Una doppietta dell'ex interista Wesley Sneijder salva Cesare Prandelli. L'ex ct della nazionale porta a casa il derby tra Galatasaray e Fenerbahce e respira un po' sulla rovente panchina turca. A Istanbul servono due magie di Sneijder (88' e 90') per avere ragione di un Fenerbahce in 10 dal 53' per l'espulsione di Bruno Alves ma capace di accorciare le distanze nel recupero. Per Prandelli altro esame mercoledì in Champions: c'è il Borussia Dortmund.

Di pregevole fattura i due gol segnati dall'olandese, entrambi con tiri da fuori area. Il primo, all'88', arriva con un potente destro da 25 metri che si infila sotto la traversa. Non molto diverso il raddoppio, che vede ancora protagonista Sneijder bravo a battere il portiere ospite con un'altra magia di destro da lontano.

What a fantastic way to finish this derby for my team and our great fans with two goals. @GalatasaraySK pic.twitter.com/A0wAyEKrA7

— Wesley Sneijder (@sneijder101010) 18 Ottobre 2014