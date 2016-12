Turchia, il presidente multa i suoi giocatori con la barba 

16:21 - Crociata contro i 'barbuti' nel campionato Turco. Il presidente del Gençlerbirligi (club di Ankara) Ilhan Cavcav ha puntato il dito verso diversi sportivi turchi (tra cui Olcay Sahan del Besiktas e Volkan Demirel del Fenerbaçe), famosi per le loro barbe, dichiarando che sono: "Cattivi esempi per i giovani. Sono sportivi, non vanno ad una scuola per imam". E ha pensato di multare i suoi calciatori che non hanno intenzione di radersi.

In una politica sempre più spaccata tra tradizionalisti e progressisti, anche la questione della barba può portare al dibattito politico-religioso. Tra i giovani turchi musulmani ortodossi è infatti una sorta di moda portare la barba lunga. E secondo molti i giocatori di calcio farebbero una sorta di propaganda.

Cavcav, che già aveva provato a instaurare la rasatura coatta nella federazione di calcio turca (senza molto successo), prova almeno a fare il padrone a casa propria: multa di 25 mila lire turche (circa 9 mila euro) per chi porta la barba lunga come gli imam. Ma poi ci ha ripensato: "Ognuno è libero di vestirsi come vuole e professare la religione che preferisce. Non punirò nessuno in base all'aspetto, penso solo che dovrebbero aver più cura di se stessi".