Turchia, Galatasaray: la panchina di Cesare Prandelli trema 

14:44 - Galatasaray ultimo nei gironi di Champions League e secondo in campionato: la brutta gara contro il Dortmund potrebbe far saltare la panchina di Cesare Prandelli. A inizio ottobre, dopo la sconfitta con l'Arsenal, i media turchi avevano messo l'ex ct sul banco degli imputati: Convincere nelle due gare fondamentali del mese o lasciare Istanbul. La vittoria con il Fenerbahçe ha dato poca fiducia, mentre con il Dortmund è arrivata una secca sconfitta.

Sotto 1-0 nel derby con i rivali allenati da Ismail Kartal, sono stati due gol di Sneijder a salvare la faccia e il risultato. Ma la prestazione non è stata convincente. Ora la sconfitta in Europa, che relega il Galatasaray all'ultimo posto nel girone di Champions e lo condanna ad una quasi inevitabile espulsione dalla Coppa. Non certo un ruolino di marcia esaltante per il tecnico italiano. Tanto più che se, come aveva affermato, il suo obiettivo è il campionato turco, Prandelli non sta convincendo il pubblico e la dirigenza, dato che è solo secondo dietro il Besiktash.

Panchina che trema per Prandelli. Tanto più che il presidente che lo aveva caldamente voluto come tecnico dal 25 ottobre non ci sarà più: Unal Aysal, magnate di petrolio ed energia, ha annunciato che non si ricandiderà alla carica. E tra gli sfidanti al posto di presidente del Galatasaray non tutti hanno la sua stessa passione per Prandelli.