Turchia, Demirel si rifiuta di giocare: aggredito

14:06 - Altri guai per la Turchia di Fatih Terim. Poco prima del match contro il Kazakistan, Volkan Demirel, portiere del Fenerbahce, è stato insultato pesantemente da un tifoso del Galatasaray durante il riscaldamento e si è rifiutato di giocare, scatenando le ire degli ultrà e dei media locali. Rimpiazzato da Babacan e scortato dall'ex interista Emre, Demirel è poi fuggito dalla Turk Telekom Arena, ma all'uscita la sua auto viene assalita.

Dalle immagini emerge chiaramente la dinamica dei fatti. Demirel viene preso di mira durante il riscaldamento e dopo un breve confronto con alcuni tifosi a bordocampo si leva i guanti e chiede di essere sostituito. Decisione clamorosa, che costringe Terim a correre immediatamente ai ripari e scatena il putiferio. Demirel abbandona infatti in tutta fretta la Turk Telekom Arena insieme a Emre Belozoglu (che non era convocato per la sfida al Kazakistan), ma all'uscita trova ad aspettarlo diversi giornalisti che lo criticano aspramente. Nella mixed-zone si innesca una piccola rissa a cui prendono parte anche alcuni tifosi e addetti alla sicurezza. Dopo la diserzione, ora Demirel rischia un lungo stop in Nazionale. Ma non è tutto qui, i media turchi chiedono infatti a gran voce anche una punizione per Emre Belozoglu, reo di aver supportato la "fuga" del compagno di squadra,