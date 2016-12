Tumore al seno, operata la moglie di Zarate

Le ultime settimane per Mauro Zarate e la sua famiglia sono state molto difficili. La moglie dell'argentino è stata infatti operata per un cancro e l'attaccante della Fiorentina è corso al capezzale della compagna per sostenerla e stare vicino ai figli. "Ho dovuto rimuovere un tumore al seno sinistro - ha spiegato Natalie Weber -. Ora mi sento meglio, ma saranno necessari altri controlli prima di poter tornare in Italia da mio marito".