Troppo stress, Blatter in ospedale

Sepp Blatter è stato ricoverato in ospedale a causa del "troppo stress". Lo ha fatto sapere Klaus Stoehlker, portavoce del 79enne presidente della Fifa, spiegando che "i medici gli hanno detto di rimanere tranquillo e rilassato per un paio di giorni, e questo è quello che sta facendo".

Blatter è stato recentemente sospeso per 90 giorni dal comitato etico della Fifa, dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati, sospettato di gestione fraudolenta e appropriazione indebita. Blatter, rieletto a fine maggio per il quinto mandato Fifa, ha già comunque annunciato le sue dimissioni anticipate e il 26 febbraio sarà scelto il suo successore. L'avvocato di Blatter ha aggiunto che il capo della Federcalcio mondiale "si aspetta di tornare a casa a breve", aggiungendo comunque che il presidente "sta bene".