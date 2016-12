Troppi gol-fantasma. Tavecchio: "A luglio l'occhio di... bue"

16:24 - Arriva l'occhio di falco, per i gol-non gol. Casomai ci fosse ancora qualche dubbio, il capo della Fig, Tavecchio, ribadisce: a luglio si parte, si comincia. La procedura è avviata da due mesi, c'è anche il placet della Fifa, ogni domenica c'è un caso che scotta, dunque vale la pena ribadire che si fa, si fa.

"Sicuramente a luglio partiremo. Con l'occhio di falco o l'occhio di bue, non so cosa metteranno ma partirà". Carlo Tavecchio ha ribadito che è imminente l'adozione della goal-line technology, spiegando di aver "avuto rassicurazioni dai maggiorenti del calcio italiano, dal punto di vista dei club. Ma non posso dire se partiremo dalla B o dalla A. La Lega dirà dove vuole partire. Noi - ha aggiunto - daremo l'autorizzazione. Il consiglio federale l'ha già data, la commissione ha già esposto".

E poi sugli stage della Nazionale. "Faremo gli stage a prescindere, la federazione non può abdicare a quanto ci chiede il ct". Lo ha chiarito Tavecchio che, preferendo "non giudicare la diatriba" fra Conte e Allegri, ha spiegato che "non ci saranno sanzioni per chi non manda i giocatori. Ma - ha aggiunto a margine dell'incontro fra il ct e gli allenatori di Serie B - si rispetti il prestigio della federazione. In fondo, bisogna tener conto che senza la tessera della Figc non si gioca la Champions, la serie A, il Mondiale".



