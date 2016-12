Trofeo Tim: il Sassuolo ospita Milan e Celta Vigo

E' stato presentato il Trofeo Tim , appuntamento fisso per i tifosi italiani durante le estati calcistiche. Anche questa edizione si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il 10 agosto alle 21 con diretta su Italia 1, e per la prima volta tra le partecipante ci sarà un squadra straniera a contendere il trofeo a Milan e Sassuolo : il Celta Vigo . Ad aprire il torneo saranno gli spagnoli contro il Milan di Montella.

Lo svolgimento del triangolare seguirà le solite regole con la squadra con il punteggio più alto al termine dei tre incontri da quarantacinque minuti che otterrà la vittoria del trofeo. I rigori sono previsti in caso di pareggio al termine del tempo regolamentare.



Per la prima volta dal 2002, né Inter né Juventus saranno presenti all'evento. I nerazzurri furono sostituiti dal Sassuolo per due edizioni, con i neroverdi che presero il posto della Juventus nel 2015. Quest'anno, invece, toccherà al Celta Vigo l'onore di battersi per il trofeo Tim, diventando la prima squadra straniera a parteciparvi.