Trofeo San Nicola: Inter e Milan in campo a Bari

Bari, Inter e Milan: 45 minuti a partita e un triangolare d'eccezione per la prima edizione del Trofeo San Nicola che si disputerà domani, dalle ore 18:00, nello stadio del capoluogo pugliese. Occasione interessante per provare alcuni nuovi innesti, moduli e per parlare di possibili movimenti di mercato tra i club. Il presidente del Bari, Gianluca Paparesta, ha infatti confessato che il torneo potrà dare ai galletti l'opportunità di trattare con Inter e Milan: "Il calciomercato, sotto certi punti di vista, non termina mai, visto che cattura l'attenzione degli addetti ai lavori tutto l'anno. Vedremo quali opportunità nasceranno". Le tre squadre hanno comunicato ufficialmente i convocati: nessuna sorpresa, tanti giovani primavera in campo mentre i big si riposano in attesa della quattordicesima giornata di campionato.



F.C. Bari 1908:

Portieri: Guarna, Micai, Gori Difensori: Sabelli, Di Cesare, Contini, Gemiti, Tonucci, Rada, Salviato, Scalera, Turi.

Centrocampisti: Romizi, Donati, Valiani, Porcari, Boateng, Di Noia, Gentsoglou, Curtis.

Attaccanti: Boateng, Puscas, De Luca, Camarà, Rosina, Maniero, Petropoulos, Minicucci.



F.C. Internazionale: 22 convocati

Portieri: 30 Carrizo, 46 Berni

Difensori: 2 Gyamfi, 5 Jesus, 6 Dodò, 20 Gravillon, 23 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 56 Popa, 70 Della Giovanna, 93 Dimarco

Centrocampisti: 13 Guarin, 27 Gnoukouri, 47 Antonini, 66 Zonta, 77 Brozovic

Attaccanti: 8 Palacio, 19 Delgado, 26 Tommasone, 28 Bakayoko, 97 Manaj, 99 Correia.



A.C. Milan: 25 convocati

Portieri: Abbiati, Donnarumma, Livieri.

Difensori: Calabria, De Sciglio, Ely, Mexes, Simic (25), Zapata, De Santis (52), Turano (58)

Centrocampisti: Mauri, Nocerino, Poli, Suso, Felicioli (51), Gamarra (56), Locatelli (73), Crociata (53)

Attaccanti: Honda, Boateng (72), Oduamadi (59), Cutrone (55), Hamadi (54), Agnero (57).