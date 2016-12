Trofeo Luigi Berlusconi, è il derby dell'Expo

Un derby è sempre un derby e quando scendono in campo Milan ed Inter non può mai essere una sfida banale. Così anche il XXIV Trofeo Luigi Berlusconi , dedicato all'Expo, tra rossoneri e nerazzurri assume un fascino speciale. Il tutto nelle speciale cornice di San Siro: appuntamento a domani alle 18 con prezzi vantaggiosi: da 5 a 25 euro. Partita di grandi esperimenti per Mihajlovic e Mancini . Occasione per il serbo per fare grandi esperimenti, mentre lo jesino, invece, dovrà cercare di risolvere il problema del gol.

COME COMPRARE IL BIGLIETTOI due Club vendono i biglietti da lunedì scorso e fino a mercoledì 14 Ottobre ai propri abbonati al campionato, che potranno acquistare un tagliando per un posto a sedere a scelta tra quelli disponibili, al prezzo speciale di:

• 1€ online e presso gli sportelli di Casa Milan, per abbonati AC Milan

• 6€ nelle filiali delle banche del Gruppo BPM e tramite Call Center chiamando il numero 02.62284545 per abbonati AC Milan • 1€ *oltre commissione online su www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket per abbonati FC Internazionale (settori in vendita: primo anello verde, secondo anello verde e primo anello arancio laterale lato nord) * 1.5 € VENDITA LIBERA: In corso da giovedì 15 ottobre con il seguente listino prezzi:

• 25€: primo anello rosso • 10€: primo anello (verde, blu e arancio) • 5€: secondo anello blu e verde Continua l'attenzione verso i più giovani: come per il Campionato del Milan,infatti, anche per questa partita è prevista la gratuità per gli Under 10.

Punti Vendita:

- online con il servizio di eticketing (tickets.acmilan.com o vivaticket.it) - presso gli sportelli di Casa Milan

- in qualsiasi filiale delle banche del Gruppo BPM - tramite Call Center chiamando il numero 02.62284545

- alle casse dello stadio, aperte solo il giorno della partita per i tagliandi eventualmente residui Milan-Inter + ingresso Expo L'emozione di vivere un derby allo stadio non può che unirsi all'opportunità di visitare Expo Milano 2015 prima della chiusura del 31 Ottobre.

Grazie a un pacchetto speciale, infatti, sarà possibile acquistare il biglietto della partita del Trofeo Luigi Berlusconi e un ingresso al sito espositivo con un'offerta unica: • 39€: primo anello rosso + ingresso Expo • 25€: primo anello (blu, arancio) + ingresso Expo • 20€: secondo anello (blu) + ingresso Expo Questo speciale pacchetto sarà disponibile solo a Casa Milan o sulla piattaforma di biglietteria online di acmilan.com.