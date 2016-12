Trofeo Gamper: vince il Barcellona, ma la Sampdoria non sfigura

Il Barcellona si prende la 39esima edizione del Trofeo Gamper, ma la Sampdoria fa un'ottima figura. Al Camp Nou i blaugrana sconfiggono con un rocambolesco 3-2 i blucerchiati: a segno Suarez e uno scatenato Messi (doppietta) per i catalani, Muriel e Budimir per gli ospiti. Evidenti progressi per la squadra di Giampaolo, che mette in mostra anche un buon gioco: spettacolare, in particolare, l'azione del gol del colombiano.

Prove di campionato al cospetto dei marziani per una Sampdoria che mostra ottime evoluzioni in termini di trame offensive, rispetto alle ultime uscite estive; i problemi maggiori per la squadra di Giampaolo sono in difesa, ma è inevitabile che la pressione di Messi e Suarez sfaldi la retroguardia blucerchiata. In particolare la Pulce, con il nuovo look biondo platino, è scatenata: assist in rovesciata a Suarez che insacca di testa per l'1-0 e raddoppio dopo aver scartato Viviano, dopo 20 minuti la gara è in discesa per i blaugrana.



La Samp però ha il merito di non smettere di provarci e accorcia le distanze al 22' con Muriel, al termine di un pregevole triangolo con Quagliarella. Al 32' Messi ristabilisce le due reti di scarto su punizione, mentre nella ripresa la girandola di cambi impoverisce il match. I blucerchiati reggono bene fisicamente e al 77' Budimir approfitta di uno svarione di Mascherano per firmare il prestigioso 3-2, ultimo acuto del match. Il Barcellona si prende il Gamper, la Sampdoria esce invece dal Camp Nou tra i complimenti.