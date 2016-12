Trofeo Berlusconi: sarà Milan-San Lorenzo il 5 novembre

11:42 - Che fine ha fatto il Trofeo Berlusconi? Durante l'estate molti tifosi del Milan se lo sono chiesti, ed ecco la risposta. Si giocherà mercoledì 5 novembre a San Siro, ma l'avversario non sarà più la Juventus con la quale l'accordo è scaduto l'estate scorsa. A Milano arriverà il San Lorenzo, vincitore della Copa Libertadores e squadra del cuore di Papa Francesco. Ad annunciarlo è stato proprio il club argentino su Twitter.

Confirmado. Como preparación para el Mundial de Clubes, #SanLorenzo enfrentará al Milan en Italia. Será el miércoles 5/11.

— San Lorenzo (@SanLorenzo) 25 Settembre 2014

#SanLorenzo vs Milan. Estará en juego la Copa Berlusconi y el partido se jugará en el Stadio San Siro.

— San Lorenzo (@SanLorenzo) 25 Settembre 2014

La squadra sudamericana rappresenta la quinta avversaria del Milan in questo speciale torneo. In passato, infatti, i rossoneri hanno sfidato la Juventus in 18 edizione e Inter, Real Madrid e Bayern Monaco in una sola occasione.