Trofeo Berlusconi, sarà derby: Milan-Inter si giocherà il 21 ottobre

Ora è ufficiale, sarà l'Inter l'avversaria dei rossoneri nell'edizione 2015 del Trofeo Luigi Berlusconi. La sfida andrà in scena mercoledì 21 ottobre a San Siro, ore 18. Un derby giocato in un contesto particolare ma non del tutto inedito, per trovare un precedente nella storia del trofeo - voluto dal presidente milanista in ricordo del padre - bisogna risalire alla seconda edizione: nel 1992 fu decisivo un gol lampo di Jean-Pierre Papin.