Trofeo Berlusconi, Milan con Niang-Pazzini-El Shaarawy

19:11 - Ventuno i convocati di Pippo Inzaghi per il Trofeo Berlusconi, in programma mercoledì sera alle 20.30 a San Siro e che opporrà il Milan agli argentini del San Lorenzo. Torna in lista Bonaventura; out Abate, Muntari, Zapata e De Jong. L'elenco: Abbiati, Agazzi, Diego Lopez, Albertazzi, Armero, Bonera, De Sciglio, Mexes, Rami, Essien, Poli, Saponara, Van Ginkel, Bonaventura, El Shaarawy, Honda, Menez, Mastour, Niang, Pazzini, Torres.

Per quanto riguarda l'undici iniziale, nel 4-3-3, tra i pali ci sarà Abbiati, in difesa torna Mexes e in attacco giocherà il tridente Niang-Pazzini-El Shaarawy. La formazione: Abbiati; Bonera, Rami, Mexes, Armero; Van Ginkel, Essien, Poli; Niang, Pazzini, El Shaarawy. Così il San Lorenzo (4-3-3): Franco; Prosperi, Fontanini, Yepes, Mas; Ortigoza, Kalinski, Barrientos; Villalba, Matos, Blandi.



In tribuna a San Siro è atteso il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, interessato a osservare da vicino il San Lorenzo, possibile avversario dei merengues nel Mondiale per Club.