Tripudio al Parque Central di Montevideo per Recoba: coreografia fantastica per il Chino

#LeyendaNacional. L'Uruguay saluta il Chino Recoba, il calcio omaggia uno dei più grandi di sempre. Sono venuti in molti, dall’Italia al Sudamerica, per l'ultimo atto dell'ex nerazzurro: Alvaro Recoba ha dato ufficialmente l’addio al calcio giocato in una partita che ha radunato un gran numero di leggende del calcio moderno, arrivati a Montevideo per un abbraccio a un amico, oltrechè un campione. Di quell’Inter c’erano Javier Zanetti, Ivan Zamorano e Francesco Toldo, che si sono uniti ad Andrés D’Alessandro, Ivan Alonso, Tabaré Viudez, Carlos Valderrama, Marcelo Gallardo e Juan Roman Riquelme: semplicemente favolosa l’accoglienza dello stadio Parque Central de Montevideo, che ha proposto una coreografia fantastica.