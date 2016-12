Trezeguet in esclusiva: "La finale di Manchester il dolore più grande"

18:02 - David Trezeguet rimarrà per sempre come uno dei più grandi attaccanti della Juve. Con un solo cruccio. "Il dolore più tremendo fu perdere la finale di Champions a Manchester. Eravamo fortissimi, avevamo vinto un altro scudetto e incontravamo il Milan che invece in campionato aveva fatto male. Ci sentivamo superiori, ma andò così: la partita non fu bella, la perdemmo ai rigori. Resta il rammarico più grande di tutta la mia vita", ha detto il francese.



Di momenti per gioire, però, Trezegol ne visse parecchi. "La gioia più grande è lo scudetto del 2001/02, quello del 5 maggio, con l’Inter che si fa battere a sorpresa in casa della Lazio e noi che vinciamo a Udine e scavalchiamo i nerazzurri all'ultima giornata. Per me fu il primo Scudetto, inoltre la Juve non vinceva da tempo: fu molto bello. In generale, dell’esperienza in bianconero, ricordo l’Avvocato Agnelli: non si stancava mai di ripeterci che voleva che la Juventus fosse la squadra migliore del mondo. Forse non avremo mai incantato come gioco, ma come voglia di vincere non c’era nessuno come la Juve", ha aggiunto in un'intervista esclusiva rilasciata a "La tribù del calcio", in onda venerdì alle 23 su Premium Calcio. Sul suo approdo alla Juve: "Arrivai alla Juventus a 22 anni e ricordo che firmai il contratto poco prima di giocare la finale dell’Europeo, guarda caso proprio contro l’Italia. Ero reduce da cinque anni al Monaco e feci il salto di qualità che avevo sempre sognato. Alla Juve trovai giocatori straordinari come Inzaghi, Del Piero, Davids, Montero: anche grandi uomini, come avrei scoperto nel tempo. Ed ebbi la fortuna di ricevere consigli da campioni francesi che giocavano, o avevano giocato, per la Juventus: Deschamps, Zidane, Platini. Fu un’esperienza straordinaria, fin dal primo ritiro a Chatillon, con lo stadio sempre pieno di tifosi. Ogni giorno che passava, crescevo".