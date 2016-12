Trasferimenti 'minori': anche il Real nel mirino della Fifa

14:00 - Dopo il Barcellona, che si è visto bloccare il mercato fino al gennaio 2016, anche il Real Madrid è finito nel mirino della Fifa per presunti irregolarità nei trasferimenti di alcuni calciatori minorenni. Il quotidiano spagnolo AS ha pubblicato un documento esclusivo nel quale la Fifa pretende dalla Federazione spagnola la documentazione relativa ai trasferimenti del Real, minacciando pesanti sanzioni a chi si rifiutasse di collaborare.

Il massimo organismo del calcio mondiale ha chiesto alla Federcalcio spagnola la documentazione di tutti i trasferimenti di calciatori minorenni effettuati dal club campione d'Europa per verificare che non siano stati violate le norme sulla tutela dei minori nelle accademie (articoli 19 e 19 bis del regolamento Fifa sullo status e sui trasferimenti dei giocatori).

Secondo l'inchiesta di As, a dare il via alle verifiche della Fifa potrebbero essere stati gli acquisti di due giocatori venezuelani: Manuel Godoy, nato il 21-1-2000, e Fernando Macías, nato il 21-5-1999.



Il primo è un attaccante che ha firmato per il Real nel 2012 quando aveva 12 anni dopo soli due giorni di prova e venne aggregato alla Infantil B. Il Madrid decise di allontanarlo temporaneamente da fine novembre 2013 sospettando che il suo acquisto potesse portare problemi con la Fifa. Il secondo, invece, conosciuto come il Kun venezuelano, si legò ai merengues nell'estate del 2013, a 14 anni. Anche Macías ha già lasciato la Casa Blanca alla fine della scorsa stagione e ora milita nelle giocatori del Rayo Vallecano.