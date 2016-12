Trasferimenti dei minori, la Fifa chiude il mercato di Real e Atletico

22:54 - Dopo il Barcellona, anche Real Madrid e Atletico Madrid saranno sanzionati dalla Fifa per irregolarità nel mercato trasferimento dei giocatori minorenni. L'indiscrezione è di Cadena Ser, secondo cui i due club di Madrid saranno puniti con la medesima sanzione dei catalani, ovvero la chiusura di due finestre di mercato fino all'estate 2016. Intanto la Federcalcio spagnola nega il coinvolgimento del club merengue.

Un'indiscrezione che, se confermata, avrà grandi ripercussioni sul mercato estivo e su quello invernale, una sanzione che rischia di far spostare gli equilibri del calcio mondiale. Con le tre grandi di Spagna finite nel mirino della Uefa, gli altri club possono approfittarne e trarne grossi benefici in chiave mercato.



Una sanzione che, secondi media spagnoli, in casa Real Madrid si aspettavano e per questo motivo hanno accelerato la compagna acquisti nell'ultima finestra invernale, acquistando uno dopo l'altro i vari Marco Asensio, Danilo, Lucas Silva e Odegaard.



Già a gennaio la stampa iberica aveva rivelato il via dell'indagine della Fifa, che aveva messo nel mirino una settantina di giocatori acquistati e transitati nella cantera madrilena.



Un altro club potrebbe essere sanzionato dal massimo organismo del calcio mondiale: il Villarreal.

IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

"In seguito alle voci che si sono diffuse ieri sera, che alludevano a presunte fonti federative e che riguardavano una futura sanzione per il Real Madrid per possibili infrazioni nel tesseramento di giocatori stranieri minorenni, il club chiarisce quanto segue:

1. Che le informazioni diffuse sono assolutamente false come testimonia la Federazione di Calcio Spagnola che ha smentito di fronte a vari media, negando che il Real Madrid possa essere implicato in alcuna irregolarità nel tesseramento dei minorenni.

2. Il Real Madrid ricorda che ha sempre seguito e rispettato le normative FIFA, come ha chiarito dettagliatamente nel comunicato datato 26 gennaio 2015.

3. Il Real Madrid lamenta nuovamente la continua diffusione di queste informazioni alcune di queste malintenzionate, il cui unico obiettivo è quello di coinvolgere il club in presunte infrazioni che in alcun caso sono state commesse.

4. Al tempo stesso, sorprende che determinati organi di informazione insistano con il collegare gli ultimi trasferimenti realizzati con una ipotetica sanzione; questo non ha nulla a che vedere con le trattative dei giocatori on ciò che la FIFA proibisce.

5. Il Real Madrid ripete un'altra volta il suo massimo impegno nella difesa, protezione e svolgimento adeguato e sano dei minori oltre gli interessi sportivi e, di conseguenza, riafferma il suo totale appoggio ai contenuti delle normative UEFA".