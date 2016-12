Trapattoni: "L'Italia? Se Tavecchio mi chiamasse ne sarei lieto"

"Tornare in Nazionale ? Ho visto che Lippi e Cannavaro si sono proposti, quindi lascio fare. Poi se adesso basta proporsi per ottenere dei posti...". Lo ha detto Giovanni Trapattoni , intervenuto a Radio Crc nel programma 'Si gonfia la rete'. L'ex ct azzurro non ha chiuso a un ritorno in Nazionale: "Se Tavecchio mi chiamasse ne sarei lieto perchè penso di avere una grande esperienza. Senza presunzione mi sento lucido e pronto di riflessi".

"Mi è parso in ritardo il fenomeno dei cambiamenti degli allenatori quando le cose non vanno, ma non vado a propormi", ha precisato in seguito il tecnico di Cusano Milanino, il quale poi ha commentato la sconfitta dell'Italia di Antonio Conte contro la Germania: "Questa sconfitta può essere salutare. Non abbiamo affrontato la partita con la giusta determinazione e i tedeschi si sono beffati di noi. Detto questo non credo che la rosa dell'Italia sia da stravolgere, anche perchè criticare va bene, ma sono solidale con le scelte di Conte e con il gruppo che ha messo insieme".