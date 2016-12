Trap scatenato: "Mancini ha un gatto difficile da domare" 

17:56 - "Il calcio italiano non è in crisi nera, sta solo vivendo un momento di rinnovo generazionale: abbiamo vissuto momenti positivi, da quello di Bearzot ai grandi successi internazionali, adesso bisogna rinnovarsi, sebbene emerga una difficoltà economica". Sono le parole di Giovanni Trapattoni, a Tele radio Stereo 92.7.

"La Roma? A Mosca ha giocato una buonissima partita, dimostrando carattere, personalità, grazie anche a un allenatore intelligente come Garcia, che ha saputo impattare nel migliore dei modi con un ambiente delicato. Roma è una piazza passionale e lui non ha sbagliato nulla. Garcia è arrivato con un ottimo bagaglio di esperienza internazionale, sta facendo benissimo e spero possa ascoltarmi quando dico che, siccome nel calcio ci sono episodi maledetti, che capitano nel finale, per gestire partite come quelle di ieri è necessario spostare il baricentro della squadra qualche metro più avanti"

"Al tecnico giallorosso rimprovero una sola frase: io non avrei mai detto 'vinceremo il campionato'. Non so se l'abbia fatto per spronare, ma in Italia queste frasi sono rischiose".

Su Mancini all'Inter: "Ha preso in mano un gatto non facile da domare, anche per questioni legate al momento che sta vivendo il club. Thohir non può spendere i soldi che si spendono all'estero, ma mi sembra stia progettando il futuro col nuovo tecnico".

La Juve, per il Trap, "non è irraggiungibile". "La Roma e anche il Napoli, devono capire che la squadra di Allegri ha tanti impegni: è una squadra fortissima ma, nonostante questa marcia quasi inarrestabile, può essere incalzata. La corsa-scudetto è aperta".

Infine sul suo futuro. "Sono stato contattato da Costa d'Avorio e Grecia: per l'Africa avevo fatto anche l'iniezione anti-vaiolo, ma per adesso resto in attesa di comunicazioni", conclude, parlando del proprio futuro da possibile ct in una Nazionale.